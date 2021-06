Así habló Silvia Navarro de su ex pareja luego de su separación y en medio de su regreso a la TV

Silvia Navarro se muestra contenta por su nuevo proyecto. (IG: silvianavarroyya)

En una entrevista realizada por la revista People en español, Silvia Navarro agradeció por la oportunidad de trabajo a Telemundo y el gran soporte que ha recibido por parte de sus allegados, en especial la ayuda que le ha brindado Gerardo Casanova, con quien se encuentra en buenos términos a pesar de haber concluido su relación.

“Tengo la fortuna de contar no solamente con mi familia, que son mi primer apoyo, incluido el papá de mi hijo, que es parte fundamental para poder hacer las cosas”, declaró la actriz de 42 años.

A mediados del año pasado, Navarro reveló, por medio de un video en vivo que transmitió por su cuenta de Instagram, que se encontraba de vuelta en la soltería, lo cual sorprendió a sus fans, quienes pocas veces tienen acceso a noticias sobre la vida de la actriz quien se mantiene alejada de los reflectores.

La actriz sube constantemente imágenes de su hijo. (IG: silvianavarroyya)

A pesar de no haber dado detalles sobre su separación, por lo que no sabemos desde cuando se encuentra soltera ni los motivos que los alejaron, nos enteramos de que el apoyo que le brinda su ex pareja es fundamental para seguir con su carrera como actriz y para cuidar de su hijo.

“Gracias a ellos es que pude moverme, porque obviamente las jornadas laborales en los proyectos de televisión son de muchas horas, y si no hubiera tenido la fortuna de la ayuda a mi alrededor me hubiera sido imposible…”.

Ya que la televisora estadounidense requirió que la actriz se trasladara al país norteamericano, Silvia tuvo que cambiar su lugar de residencia por más de un año.

Silvia navarro en el set de su nuevo proyecto. (IG: silvianavarroyya)

La actriz también aprovechó para contar que se mantuvo alejada de los espectáculos para dedicarse a su hijo, que este año cumple 6 años y a quien conocemos por las múltiples fotografías de sus redes sociales en las que el pequeño aparece.

En la entrevista detalló que la telenovela La Suerte de Loli en la que participa desde el año pasado, se encuentra en su etapa final, ya que su desenlace saldrá al aire el próximo 21 de junio y le dará término al trabajo más reciente de la artista mexicana, ya que su última aparición en la pantalla chica data del año 2018.

La actriz se encuentra soltera desde el año pasado. (IG: silvianavarroyya)

El nuevo proyecto de Silvia, que también trajo de regreso a la actriz Jacky Bracamontes después de no haber aparecido en la televisión desde hace años, es el primer trabajo fuera de México de Silvia Navarro, quien se muestra emocionada por la experiencia. En esta telenovela cómica también cuenta con personalidades como Gaby Espino y Carlos Ponce.

“Nuestra intención desde el principio era hacer reír a la gente, que en los momentos más complicados de la pandemia pudiéramos ser como un remanso con el que se la pasaran bien, se rieran, disfrutaran de las locuras de todos los personajes”, contó Silvia en la entrevista para la conocida revista.

La suerte de Loli es protagonizada por Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, dupla que recientemente apareció en los Premios Billboard y que ya ha compartido escenario en puestas en escena como Todos eran mis hijos y Donde los mundos colapsan.0000

SEGUIR LEYENDO: