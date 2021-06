El cambio de look con el que Alessandra Rosaldo sorprendió

Historia de Alessandra Rosaldo y su cambio de look (Video: Instagram /@alexrosaldo)

A través de su cuenta de Instagram, Alessandra Rosaldo compartió un cambio de imagen que se realizó recientemente, en el video de sus historias temporales mostró a sus más de 4 millones de seguidores su nuevo estilo de cabello.

“Gracias por quitarme 10 años de encima, you are the best (eres la mejor)”, escribió la cantante en su historia, además etiquetó a su estilista. Alessandra musicalizó su grabación con la canción Me too de Meghan Trainor. En el clip se le ve sentada en un salón de estilista agitando su cabello.

Ya que algunas cuentas de fans volvieron a publicar la historia, algunos de sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad de comentar mensajes como “No podrías verte más bella” y “Que suerte tiene Eugenio Derbez”.

Los seguidores del programa De viaje con los Derbez criticaron la actitud de Alessandra Rosaldo (Foto: Instagram)

Alessandra Rosaldo aseguró que rejuveneció 10 años pues se pintó las canas y su nuevo corte de cabello acentuó el volumen que tiene. Anteriormente la cantante lucía un look menos ondulado y no tan brillante.

Esta artista mantiene una relación amorosa con el protagonista de No se aceptan devoluciones desde hace 15 años, no obstante, hace una semana se generaron rumores que afirmaban la inminente separación de la pareja, por lo que la atención del espectáculo estuvo alrededor de ellos.

Sus publicaciones más recientes de Instagram están repletas de comentarios donde la cuestionan por su actitud en la serie De viaje con los Derbez, en esta producción la familia del comediante visitó los Parques Nacionales de Estados Unidos.

La segunda entrega de la serie desató críticas (Foto: Instagram / @alexrosaldo)

Algunas de las críticas que ha recibido la pareja de Eugenio Derbez son las siguientes: “Que triste que no entiendas a Eugenio por Fiona”, “Hermosa familia, ponte las pilas por que podrías quedar fuera si sigues con tus caprichitos!” y “Alessandra, dime por favor que el decir que ‘no’ para todo, el ser tan aprensiva con la pobre niña y que no quieras que ni el aire la toque es solo personaje”.

Después de los múltiples comentarios de los espectadores del reality, Martha Figueroa aseguró que el fin del matrimonio que encabeza a la familia estaba cercano, por ello en entrevista con el programa De Primera Mano, ambos hablaron acerca de su relación y dijeron que saben que su comportamiento no le agradará a todos, pero no por ello se separarán.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados”, afirmó la intérprete de Ardiente Tentación.

La pareja cumple 15 años de relación. @alexrosaldo / Instagram

“Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, completó.

Ese no fue e entrevista para el programa Ventaneando, Alessandra destacó que durante todo el crecimiento profesional de Eugenio ella lo ha acompañado, por lo que en esta nueva y renovada, su pareja tendrá que ceder también.

“Yo de mil amores y voluntariamente, me he adecuado a sus horarios, proyectos, nos fuimos a Australia. Me dijo ‘se están abriendo las puertas de Hollywood, qué te parece si nos vamos a Los Ángeles’. Dije ‘órale’. Me he movido para donde él se mueve, ahora le toca a él moverse a donde me muevo yo”, remarcó.

Asimismo, la actriz confirmó nuevamente que su relación sentimental se encuentra estable y que el actual distanciamiento con Derbez se debe a hechos relacionados con la pandemia por COVID-19.

SEGUIR LEYENDO: