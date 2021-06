Confirmaron a la protagonista de Anne with an E en Stranger Things

La producción de la cuarta temporada de Stranger Things se está desarrollando en el estado de Atlanta (Fotos: Instagram @amybethmcnulty / @strangerthingstv).

La cuenta oficial de la popular serie de Netflix, Stranger Things, sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de los actores que se integraron a la producción de la cuarta temporada de la historia, desarrollándose actualmente en Atlanta, Estados Unidos. Se dio a conocer que sumaron el talento de Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen y Grace Van Dien.

Sin duda, la noticia de la incorporación de Amybeth McNulty fue la que más causó conmoción en las redes sociales, debido a que es popularmente conocida por su protagónico en la serie Anne with an E. Producción que fue cancelada en su tercera temporada, pero que los fanáticos se rehusan a dejar ir y no han cesado de pedirle a Netlfix la cuarta temporada.

De acuerdo a los primeros informes, Amybeth interpretará a Vicky, una chica genial y persuasiva nerd de la banda, se robará el corazón y será el interés amoroso de uno de los protagonistas, aunque todavía no se sabe de quién.

La serie anunció a los actores que se sumaron a la cuarta temporada (Foto: captura de pantalla de Instagram @strangerthingstv).

“Hola. Estoy muy emocionada por unirme al elenco. Estoy muy emocionada por estar en el Upside Down. Nos vemos muy pronto en la pantalla”, fueron las palabras de la actriz irlandesa en un video acompañada por los creadores de la serie.

En el video se pudo ver a Matt y Ross Duffer, los creadores de Stranger Things, disculpándose con los fanáticos por haberse tardado tanto en presentar datos e información de la nueva entrega; no obstante, explicaron el papel que desarrollaría cada nuevo personaje.

“El nombre del personaje es Vicky. Vamos a presentarles a Vicky esta temporada, ella va a tener un papel muy importante en el desarrollo de la historia. Lo que nos lleva a Anne Green Gables. Ya saben que somos muy fans del horro y de la ciencia ficción, pero también nos gusta Anne. Amamos el libro, amamos la miniserie de los 80 y, por supuesto, vimos Anne with an E en Netflix. Somos muy fans de la interpretación de Amybeth McNulty de Anne. Nos moríamos por trabajar con ella”, fueron las palabras que utilizaron para describir a la actriz.

Miranda de Pencier, Moira Walley-Beckett y Amybeth McNulty fueron galardoneadas por "Anne With An E" (Foto: REUTERS/Carlos Osorio).

Las reacciones no tardaron en llegar por parte de los fanáticos de ambas series juveniles, tanto que se colocaron rápidamente como tendencia mundial en diversas redes sociales, principalmente en Twitter.

Muchos recordaron como la actriz era fan de la serie y lo demostró en diversas ocasiones en sus redes sociales: “Amybeth McNulty con 16 añitos estaba usando una remera de Stranger Things y llorándole al cast, y ahora con 19 está siendo parte de ese mismísimo cast”.

Por supuesto, las teorías sobre el futuro de la trama fue lo que más abundó en las redes: “perdón, pero shippeo a Vickie con Dustin, siento que la va a llamar la atención a él”.

(Foto: captura de pantalla de Twitter @LaTertulia_FJDT).

Otros mostraron su emoción, pero también el sentirse traicionados por la plataforma de streaming: “Netflix: no vamos a renovar Anne with an E, pero ¡Hey! Amybeth estará en la nueva temporada de Stranger Things. Todo el fandom: me ofende muchísimo, pero lo tomo”.

Las teorías sobre el futuro del personaje no cesaron: “cuánto a que Amybeth McNulty (Vicky en Stranger Things) se enamorará de Mike creando un triángulo amoroso y, al final, se queda con Will”.

Por último, estuvieron los que pidieron que, por favor, no toquen al nuevo personaje: “me matan al personaje de Amybeth y no vuelvo a ver, nunca más, Stranger Things”.

El pasado 6 de mayo se publicó el primer adelanto de la nueva temporada (Foto: Netflix).

La noticia se dio a conocer el día hoy durante la “Geeked Week”, el primer evento virtual que organizó Netflix Geeked. El suceso estuvo pensando para revelar los detalles, vistazos de diversas producciones y celebrar todo lo relacionado al entretenimiento que produce la plataforma. Se espera que se pueda organizar año con año.

En cuanto a los demás actores que se integran a Stranger Things, se develó que la actriz Regina Ting Chen interpretará a la Sra. Kelly, una consejera de orientación que se preocupará por los estudiantes, especialmente aquellos que tienen problemas con el aprendizaje.

Mientras que Grace Van Dien será Chrissy, la líder de las porristas en la secundaria Hawkins y una de las chicas más populares de la escuela; no obstante, ocultará un secreto que será fundamental para el desarrollo de la serie.

Por último, Myles Truitt dará vida a Patrick, un joven promesa en el básquetbol que parece que tiene la vida resuelta a su corta edad, pero todo cambiará cuando una serie de acontecimientos fuera de lo ordinario vayan complicando su día a día.

SEGUIR LEYENDO: