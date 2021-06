“Las quería paraditas”: “Chiquis” Rivera mostró los resultados de su cirugía de senos

(Foto: chiquis / Instagram)

“Chiquis” Rivera rompió el silencio sobre la operación que se sometió esta semana en el busto: “Las quería más paraditas”.

Janney Marín, nombre real de la hija de Jenni Rivera, aclaró que sólo buscó mejorar la imagen de sus bubis y no disminuir de peso o afinar su figura, como se ha especulado durante las últimas semanas.

Y es que hay que recordar que presumió una cintura afinada hace unos días, la que acreditó al consumo diario de agua caliente con limón, recomendación que no dejó contento a nadie y desató las especulaciones sobre si se habría sometido a una liposucción.

Fue así que después de intervenir la parte superior de su cuerpo, se sinceró sobre el proceso al que se sometió el pasado lunes y no el domingo, como se rumoró en un inicio.





“Me operé de las bubis y nada más de las bubis. Ya estoy viendo en las páginas de chismes, que la verdad casi siempre tienen la información incorrecta, no me hice la manga y si lo hubiera hecho se los diría”, comentó desde sus historias de Instagram.

“Me la hice (operación) en las bubis, las quería mas paraditas”, afirmó al mostrar la cicatriz en su busto recién intervenido.

“No me hice la manga (un procedimiento estético) y ya estoy en casa. Las quería más paraditas y ya se me hizo”, precisó para dejar del lado todas las especulaciones.

Destacó el trabajo que hizo el doctor Gutiérrez, con quien fue vista desde hace varias semanas y aprovechó para aclarar que no se trata de una campaña de publicidad, por lo que cubrió todos los gastos del procedimiento.

“Le pagué, no es gratis... Me operaron el lunes y no el domingo, para que veaan que todo lo que dicen no siempre es correcto”, sentenció la cantante.

Foto: @elgordoylaflaca

“Lipo tampoco me hicieron, solo de acá de los lados, pero solo por las bubis”, concluyó para sus más de 4.7 millones de seguidores.

Agradeció todos los mensajes de apoyo y de preocupación que ha recibido desde que se supo de su intervención, y es que muchos de sus seguidores pensaron que era por cuestiones médicas y no estéticas, como finalmente ocurrió.

La polémica por las operaciones de “Chiquis” Rivera inició cuando compartió los resultados del ejercicio y alimentación que poco a poco se notaron en su cuerpo.

Y con un video bailando al ritmo de Shakira, la también empresaria descubrió su abdomen y la parte baja de la espalda, dejando ver una pequeña cintura a la que llegó, según ella, después de ingerir todas las mañanas agua caliente con limón.

En varias de sus publicaciones “Chiquis” se ha mostrado segura de sí misma y aceptó cada paso de su transformación: “No estoy donde quisiera estar aún, pero al menos ya no estoy donde solía”.

Sin embargo, las criticas siguieron presentes para la cantante luego de que se volviera viral una fotografía junto al cirujano Víctor Gutiérrez que él mismo publicó.

A pesar de que el experto no dio detalles detrás de la visita de la hija de Jenni Rivera, el programa Chisme No Like confirmó los rumores asegurando que “Chiquis” sí se había realizado una cirugía.

“Tenemos un informante directamente desde el hospital y el día de ayer el doctor Víctor publicó esta fotografía, que yo creo que fue a respuesta de lo que dijo de las mentiras de agua con limón”, explicó Javier Ceriani.

Aunque los conductores mostraron su apoyo a la cantante a realizarse los arreglos que considere necesarios, Elisa Beristain concluyó el tema con un “pero no mientas”, en referencia a su agua de limón.

Desde entonces, la hija mayor de Jenni Rivera se ha encargado de desmentir la información sobre sus operaciones y hasta ha presumido su torneado cuerpo para vender sus productos anticelulitis.

