Aristeo Cázares recordó a Steph Gómez a unos días de su muerte por COVID-19: “Es impresionante lo guerrera que era”

A unos días del fallecimiento de Steph Gómez por COVID-19, Aristeo Cázares, también integrante de Exatlón México, recordó a su compañera y reflexionó acerca del impacto que este deceso tuvo en el resto del equipo del show.

El deportista, que destacó en las últimas temporadas del programa, lamentó la súbita noticia que ha impactado al mundo del entretenimiento mexicano, a pesar de que pertenecieron a equipos diferentes.

“Es una pérdida que nadie espera, ahorita ya está descansando en paz. No tuve la oportunidad de convivir mucho con ella como los de su equipo y como los de la tercer temporada, pero comparto la sensación de vacío en cuestión de que se pierde una amistad”, dijo para Venga la Alegría.

Aristeo perteneció al grupo “Titanes”, mientras que Stephania al de “Héroes”, lo que impidió que ambos deportistas se conocieran a profundidad. Sin embargo, Cázares conserva una linda imagen de ella.

“Es impresionante lo fuerte y lo guerrera que es, y es un ejemplo para muchas personas y sirve no solamente para hacer consciencia acerca de lo que está pasando, sino para inspirarse y continuar de alguna forma”, expresó en compañía de Laura G., Sergio Sepúlveda y “El Capi” Pérez.

El “Aguileón” compartió que durante su última participación en el reality de TV Azteca sufrió una pérdida importante debido a la misma razón. “Mi tía falleció de COVID mientras estaba en Exatlón, es una sensación muy dura la que pasé adentro”, confesó.

Una de las razones que más ha causado polémica es que, a pesar del estilo de vida de Gómez, quien llevaba una rutina muy sana de ejercicio y buena alimentación, se debilitó en poco tiempo debido al contagio de COVID-19.

“El COVID no pregunta, no hace diferencia entre si eres fuerte, entre si a lo mejor eres pequeño o grande, no le interesa quién seas”, reflexionó.

Aris Cázares destacó en la última temporada de 'Exatlón' como uno de los mejores atletas. (Foto: @aricazares/ Instagram)

Steph Gómez falleció a los 29 años, por lo que Aris compartió el dolor que viven sus padres. “Los papás de Steph no se lo esperan, usualmente lo que se espera, y viéndolo de forma fría es que el hijo se vaya después del padre, no que el hijo se vaya antes que el padre”, opinó.

“Yo me siento triste y soy empático con la familia y amigos de Steph, pues finalmente así es esto”, dijo el hermano de Ernesto Cázares, ante el contexto de la pandemia que aún se vive.

Por otro lado, narró que la dinámica del reality provoca que haya una convivencia de los participantes muy íntima, por lo que tienen la oportunidad de forjar una fuerte amistad.

Antonio Rosique se despidió de la atleta a través de un mensaje en sus redes sociales (Foto: Twitter / @antonio_rosique)

“Es una experiencia bastante intensa, estar ahí durante tantos meses es convivir, es ver diario a las personas 24 por 7, durante todos los meses que dura Exatlón”, contó Aris Cázares.

“Se vuelve una familia, no por elección al inicio, porque estás ahí encerrado con ellos. Y empiezas a generar esos lazos por todos los conflictos que tienes ahí dentro”, contó conmovido el deportista.

Cázares también habló sobre el famoso conductor del reality, Antonio Rosique, quien fue uno de los más afectados por la muerte de Steph Gómez.

“Es nuestro gran compañero de aventura, que está todo el tiempo motivándonos, claro está que él comparte y para el somos sus atletas, somos hijos de alguna forma, sus discípulos, somos gente con la que él comparte y de la que él aprende también, y es por eso que a él le duele cualquier cosa que le pasa a cualquiera de nosotros”, compartió para el matutino.

