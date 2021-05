El lado más sencillo de Andrea Meza: la Miss Universo cantó en “Venga la Alegría” tras prohibición de Lupita Jones

FOTO:Instagram/@andreameza

Durante esta mañana, la Miss Universo Andrea Meza sorprendió a los televidentes con su primera aparición con una conductora de TV Azteca, durante la revista matutina Venga la Alegría. Ello después de que se reveló que la modelo supuestamente tenía prohibido establecer contacto con otra televisora que no fuera Telemundo.

A lo largo de la entrevista, a cargo de la conductora Anette Cuburu, Andrea reveló que a lo largo de su vida ha trabajado para matizar el acento norteño que caracteriza a los chihuahuenses, lugar del que es originaria. Además, sorprendió con una espléndida entonación de una canción de Julión Álvarez.

“Desde chiquita, yo solita me corregía (el acento), y luego me dieron clases de oratoria para aprender a hablar apropiadamente. Entonces no, eso ya no lo digo tanto. Aunque de repente se me sale, no creas que no”, confesó Andrea en un enlace desde Nueva York en el espacio televisivo.

La mexicana narró algunas experiencias en su camino a convertirse Miss Universo y confesó que durante su adolescencia era una niña muy tímida y que, en realidad, fueron sus amigos y personas cercanas, quienes la obligaron a participar en certámenes de belleza.

“Yo era muy tímida, me daba terror estar frente a una cámara. Esto me hubiera congelado, no me acordaría de mi nombre ni de mi dirección ni de nada. Esa era una de mis inseguridades, pero tenía una condición con la que tuve que tomar medicamento durante algún tiempo para poder superar esa, como, ansiedad social que yo tenía”.

Andrea habló sobre otro de sus grandes talentos: el canto. Admitió que el canto es una parte importante de su vida y, aunque no lo hace profesionalmente, apantalló a los televidentes con una brillante interpretación de Dime si algún día vas a volver, de Julión Álvarez: “Dice mi mamá que yo siempre he cantado. Tenía un año, todavía no hablaba, pero ya estaba cantando”, compartió.

Además, la Miss Universo mexicana confirmó su relación con el tiktoker Ryan Antonio: “Sí tengo novio, él está soñado, ahorita que estoy con la banda de Miss Universo. Y siempre me apoya absolutamente en todo”.

En cuanto a la aplicación de la vacuna esta semana, la Miss Universo explicó que quiso hacer pública su inmunización para promover la vacuna entre la población: “Lo quisimos hacer público para motivar a las personas, que vayan y se pongan la vacuna”, concluyó en el espacio de TV Azteca.

Fue el pasado 15 de mayo que la periodista de espectáculos Flor Rubio y Gabriel Cuevas dieron a conocer que Andrea tenía prohibido ofrecer entrevistas con cualquiera de las televisoras mexicanas y que, en su lugar, sólo podía acercarse a Telemundo, empresa que tendría todas las exclusivas.

“Los únicos que han podido entrevistar a Andrea Meza son Telemundo porque no ha podido hablar con Televisa ni con TV Azteca ni con Imagen”, reveló Cuevas durante el espacio radiofónico Fórmula Espectacular.

“El enojo de Lupita Jones también es con Andrea Meza porque a Lupita se le olvida que cuando se gana un concurso, uno va a representar a un país, no a una empresa. Cuando vas a Miss Universo representas a México, no a Grupo Imagen, TV Azteca o Televisa”, argumentó Flor Rubio.

“Creo que ha puesto muchas trabas para que personas de otras televisoras de le acerquen a Andrea porque solamente con quien ella quiere y, espérame, estás perdiendo de vista que tú vas a representar un país y el domingo (17 de mayo) todos somos México, más allá de los problemas que tenga Lupita Jones con las diferentes empresas con las que ha trabajado”, agregó.

