Cuánto le costó a Luis Miguel su famosa camisa Versace que lució en Acapulco

Luis Miguel era considerado un ícono de la moda durante la década de los años 80 y 90 Foto: Twitter / @leadric

A lo largo de su carrera, Luis Miguel ha marcado tendencias, no sólo en la parte musical, sino también fue considerado un ícono de la moda.

Algo que ha sido muy característico en la imagen de Luis Miguel han sido sus peinados, entre los más recordados se encuentra el que usó en la portada de Buscando Una Mujer y el que portó en el video de La Incondicional. Así como también el uso de trajes en sus presentaciones. Sin embargo, algo que es inolvidable en sus diversos looks es la camisa Versace que utilizó en el Acapulco Fest de 1993.

Después del lanzamiento de su álbum Aries, Luis Miguel dio una de las giras más legendarias en su historia musical: el Tour Aries, con el que recorrió distintas ciudades de México, Latinoamérica y Estados Unidos, los shows más destacados fueron en Acapulco, Viña del Mar y Buenos Aires..

La camisa Versace la consiguió en una de las tiendas de ropa italiana de la mamá de Paulina Rubio Foto: Twitter / @leadric

Se dice que El Sol logró conseguir dicha prenda gracias a Susana Dosamantes, mamá de la cantante Paulina Rubio, la cual contaba con varias tiendas de ropa italiana en México. El costó de la camisa fue de 6,000 dólares.

También cuenta la leyenda que los trajes negros de la marca Hugo Boss que usó durante el resto de la gira, tanto él como sus músicos, fueron comprados con Dosamantes.

La camisa de seda con estampado barroco salió en la época en la que Gianni Versace aún estaba a cargo de la parte creativa de la marca de alta costura. Versace comenzó a utilizar este tipo de estampados a partir de la década de los 80′s, cuando la marca trató de mezclar el estilo y lujos italianos con la rebeldía del arte pop.

Actualmente el Acapulco Fest, presentación dónde El Sol portó dicha prenda, es conocido como el Festival Acapulco Foto: Twitter / @leadric

Durante su presentación en el Acapulco Fest de 1993, Luis Miguel portó esta camisa, y después de ofrecer un espectacular concierto, nos regaló uno de los momentos más recordados junto a la cantante y actriz Thalía. Entre la euforia y emoción del público, la protagonista de María La Del Barrio le entregó un medalla al Sol.

“¿Qué te puedo decir, amor? Es un orgullo de verdad ponerte la medalla y quiero decirte yo creo en nombre de todos los mexicanos que eres nuestro rey, nuestro sol, eres todo para nosotros, estamos muy orgullosos de que seas mexicano, de tenerte y te amamos”, fueron las palabras que Thalía le dedicó al cantante.

Ante esto, Luis Miguel no se quedo callado y coqueteó con la también cantante después de que está le pidiera que ambos realizaran el legendario paso de la canción Será Que No Me Amas. El Sol le respondió: “Lo que pasa es que no lo hemos ensayado, yo creo que mejor después de estas dos canciones lo ensayamos y lo hacemos en otro programa”; después, el intérprete de Ahora Te Puedes Marchar, se acercó a Thalía a su cuerpo y la besó enfrente de sus fans.

Ante el coqueteo de ambos cantante, el presentador del evento, Raúl Velasco, sintió incomodidad Fotograma: YouTube Rodolfo Beckley

El estilo barroco en las prendas de Versace conquistaron a todo tipo de celebridades, algunas supermodelos como Cindy Crawford, Naomi Campbell y Linda Evangelisita lo usaron durante los años 80 y 90.

Otros personajes en el ámbito musical como el rapero Notorios Big, Tupac y Lil Kim se enamoraron de Versace y fueron quienes se encargaron de convertir en la marca del momento en Nueva York, no solo con camisas, sino también con lentes de sol y accesorios grandes y brillantes.

