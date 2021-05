“Era como nuestro Elvis Presley”: Diego Boneta habló con Jimmy Kimmel sobre el lugar de Luis Miguel en México

Foto: Captura/Jimmy Kimmel Live

Diego Boneta fue el invitado especial en el programa de entrevistas de Jimmy Kimmel y entre risas y tequila, el actor compartió su experiencia sobre el éxito de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Desde el momento en que llegó al estudio, tenía una charola con una botella de tequila Don Julio.

En entrevista con el famoso conductor, Boneta fue cuestionado sobre la importancia que tiene Luis Miguel para el público mexicano, sin pensarlo dos veces y a manera breve, aseguró que El Sol de México era nuestro equivalente de Elvis Presley o Frank Sinatra

“Años después pasa toda esta locura, me invitan al programa y también él me apoya (Luis Miguel). Ahora después de dos temporada y de ver el fenómeno que fue, puedo decir que Luis Miguel era como nuestro Elvis Presley, o nuestro Fran Sinatra”, dijo en el ‘talk show’.

Durante la entrevista, Boneta tuvo una soltura como pocas veces se le ha visto en un programa de televisión. Aunque en un momento, el nerviosismo le ganó y aseguró que durante 40 décadas, Luis Miguel ha sido un famosos cantante. A ello Kimmel le hizo una burla en tono amistoso y el actor rápidamente corrigió su error.

Foto: Captura/Jimmy Kimmel Live

“40 décadas, pues se ve asombroso”, bromeó Kimmel. En tanto, Boneta explicó que desde los inicios del proyecto de Netflix, Luis Miguel ha estado muy cercano a él. Reveló que durante las filmaciones de las dos temporadas, para Luis Miguel ha sido muy duro ir dando cada vez más aspectos de su vida íntima.

“Ha sido muy duro para él, la verdad muy intenso, también. Es mucho el drama que hay en su vida. Aunque después tantos momentos de tensión, y al termino de la primera temporada, me ve y dice: en verdad que era un tipo muy apuesto. Fue justamente en el momento en el que aún estaba en el set, vestido como él”.

Esto desató las risas del conductor que apuntó que la serie ha sido tan cuidada que incluso prestaron atención al detalle de los dientes de Luis Miguel. Durante años ha sido notorio que tiene una leve separación entre los dientes frontales.

Boneta explicó que no le gustó del todo porque eso era una característica del cantante y no de él, dijo que el cambio lo hacía ver como el personaje Austin Powers. Detalló que para dar con ese rasgo característico de El Sol de México, tuvo que ir a un ortodoncista que durante horas le hizo un arreglo temporal en lo que se encontraba en las grabaciones de los capítulos.

Foto: Captura/Jimmy Kimmel Live

Por otra parte, Kimmel no desaprovechó la oportunidad de probar tequila nacional y brindó con el actor. Invitaron a Guillermo, quien es el patiño de Kimmel y su mano derecha en el show. “Caballeros, salud”. El actor que da vida a Luis Miguel admitió ser fan de Guillermo tras un primer ‘shot’.

Destacó en la entrevista también la relevancia que tiene el intérprete de Culpable o no, según Boneta, no hay artista que durante décadas haya sido tan importante como Luis Miguel. “Para la gente que no esta familiarizada con Luis Miguel, Boneta, podrías decirnos ¿es Luis Miguel el cantante más importante en la cultura latina?”, pregunto Kimmel.

“Yo sí lo creo. Es una de las mejores voces que ha habido. Estuve incluso con sus productores, la gente que hacía su música, es alguien reconocido en todos lados”, aseguro Boneta. También aprovechó el momento para reconocer a uno de los músicos de fondo que trabaja en el programa de entrevistas, el actor dijo que era grandioso que uno de los ‘talks shows’ más importantes en Estados Unidos tuvieran un staff lleno de personas de ascendencia mexicana.

Sobre las exigencias de ser Luis Miguel, Diego explicó que tuvo que estar a la altura del momento porque fue algo que siempre buscó, ya que cuando era más joven, el primer concierto al que fue, era de la persona a la que encarna en el streaming.

“Entonces tienes mucho éxito al interpretar a este tipo, y también haces tú la labor de cantar, tienes que estar a altura de un gran cantante, es un riesgo que tienes que tomar, porque la verdad es lo que haces de una manera hermosa”, elogió Kimmel el trabajo del mexicano.

“Para mí es un enorme sueño hecho realidad, porque el primer concierto al que yo fui, en efecto, fue de Luis Miguel, y era una locura y la canción que el cantó primero fue la que yo también canté para el programa”, dijo Diego en el programa.

