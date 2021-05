La impactante verdad detrás del maltrato en Menudo que Ray Reyes jamás pudo revelar

Ray Reyes León perteneció a Menudo de 1983 a 1985 (Foto: Facebokk@Ray Reyes Leon)

El grupo musical Menudo surgió en 1977 en Puerto Rico de la mano del productor Edgardo Díaz, quien conformó a una banda integrada por varones preadolescentes que de inmediato ganaron gran popularidad primero en su país y luego en el resto de Latinoamérica.

Llegó a ser una de las bandas juveniles más reconocidas del mundo, colocando gran cantidad de éxitos en el gusto del público y de millones de jovencitas, quienes no perdían oportunidad de seguir la pista de sus ídolos adolescentes.

Canciones como Súbete a mi moto, Claridad, Lluvia, Sabes a chocolate, Gafas oscuras y otras más se convirtieron en verdaderos hits y los integrantes del conjunto, pese a ser sustituidos cada cierto tiempo cuando comenzaban a crecer, se consolidaron como artistas queridos por toda una generación.

La bioserie "Súbete a mi moto" cuenta la historia de la banda, sin embargo muchos exintegrantes la han criticado por no estar apegada a lo que realmente se vivió al interior de Menudo (Foto: Archivo)

Sin embargo y al paso de los años, diversos integrantes ya siendo adultos revelaron escabrosos detalles de su paso por Menudo y denunciaron que fueron víctima de abuso sexual, explotación laboral infantil y maltrato al interior de la famosa banda boricua.

Estas declaraciones confirmaron lo que se venía rumorando a través de los años y diversos ex integrantes hicieron acusaciones, algunos fueron más contundentes y explícitos que otros, denuncias que se recrudecieron con la aparición en 2020 de la bioserie Súbete a mi moto, que cuenta la historia del grupo a través de las generaciones de integrantes.

Entre los ex componentes que denunciaron el abuso sufrido en Menudo se encuentra el recién fallecido Ray Reyes, quien sorprendió al público y a la llamada “Generación de menudomaniáticas” al perder la vida repentinamente durante la madrugada del pasado 30 de abril.

Ray Reyes fue parte de El Reencuentro, proyecto con el que realizó giras con sus ex compañeros cantando hits de Menudo (Foto: Instagram rayleon9912)

Fue derivado de un infarto masivo al corazón que el cantante de 51 años, que tan sólo unas horas antes había posteado su preocupación por la posibilidad de contraer el virus SARS-Cov2, quien en su momento relató su cruda vivencia al interior de Menudo.

Reyes, quien perteneció a las filas del grupo desde 1983 hasta 1985, destacó tras el estreno de la serie de Amazon Prime su desacuerdo con lo mostrado en el proyecto, que está basado en las entrevistas que los realizadores le hicieron a Edgardo Díaz, por lo que en la bioserie se cuenta todo desde la perspectiva del polémico manager acusado por algunos de violencia y abuso sexual y laboral.

Ray sostuvo que “no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes. He visto varios capítulos y está alejada de la realidad”, contó el año pasado a La opinión.

En octubre de 2020, Ray compartió su crítica a la serie y adjuntó una imagen donde aparece Menudo al lado de Michael Jackson (Foto: Captura de pantalla)

El intérprete de varios éxitos del grupo aseguró que la publicitada serie está contada desde el punto de vista de Edgardo, y sin tomar en cuenta “las horribles cosas” que vivió en su infancia.

“¿Sabes qué pasa? Que ya no tengo 14 años, hoy en día tengo 50 años y la chiquita de mis hijos tiene 16. ¿Sabes qué pasa? Que siempre les enseñaron el lado bonito de la moneda y por muchos años callamos muchos dolores”, escribió hace siete meses en su cuenta de Facebook.

“¿Y quién me preguntó a mí lo que yo viví o lo que yo sentí en ese momento, mis frustraciones, mis alegrías, los sacrificios, la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y presión a esa edad de haber sido integrante? Las cosas hermosas que viví y las cosas horribles que también viví? ¿Por qué no contamos las cosas como son? Todo lo bueno y lo no tan bueno. Se busca productor”, añadió dejando entrever que buscaría contar su historia en otro proyecto, tal como ya lo ha externado también el ex integrante René Farrait.

"Lady Wuuu", un gran seguidores de Menudo, y fans de la banda le rindieron homenaje a Ray Reyes en el Auditorio Nacional de México (Video: Ventaneando)

“Yo no quiero que eso le pase a un hijo mío, sinceramente no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos. No es justo que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido y no es justo que muchos medios le sigan tirando la toalla a una persona que, si bien admiro mucho por su creatividad y su trabajo, también es cierto que no me da la gana de callar tantas cosas que hizo”, escribió entonces el fallecido artista sin dar pormenores de lo ocurrido en su adolescencia y con la promesa de revelarlo próximamente, hecho que no se pudo concretar ya.

Al lado de René Farrait y Johnny Lozada, Ray Reyes León fue parte de El reencuentro (Foto: Instagram rayleon9912)

Ray Reyes nació en Nueva York, Estados Unidos, el 13 de marzo de 1970, sin embargo, se crío en Levittown, Puerto Rico. Ingresó a Menudo en 1983 como sustituto de Xavier Serbia, sin embargo, su popularidad entre los fans llevó al manager del grupo a decidir que tuviera un lugar permanente, hasta que dejó el grupo en 1985.

En su paso por Menudo compartió alineación con René Farrait, Xavier Serbiá, Johnny Lozada, Miguel Cancel, Charlie Massó y Ricky Meléndez.

