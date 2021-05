Lupillo Rivera protagonizó los memes más divertidos por el compromiso de Belinda y Christian Nodal

El romance entre Christian Nodal y Belinda tomó el camino del matrimonio este 25 de mayo (Foto: Instagram @christiannodal)

Belinda y Christian Nodal están a unos pasos de llegar al altar después de comprometerse con un costoso anillo en Barcelona, España, lo que desató una ola de reacciones en las redes sociales, donde no dudaron en expresar su felicidad por el suceso y también recordar a un personaje clave en la vida de la cantante y actriz: Lupillo Rivera.

La tarde de ayer, el intérprete de Adiós amor compartió las primeras fotografías de la reunión en la que le propuso matrimonio a la actual coach de La voz senior, quien lució orgullosa y muy enamorada con la sortija de un enorme diamante confeccionado por la joyería Angel City Jewelres, situada en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Esta tienda norteamericana compartió algunos detalles de la enorme argolla de compromiso: “Felicidades a @nodal & @belindapop... por toda una vida llena de felicidad. Diamante de 12 ct corte esmeralda... valuado en más de $3 millones”.

Angel City Jewelres fue más allá y también publicó un video para mostrar los detalles más significativos de la alianza. La sortija está compuesta por pequeños diamantes que rodean a la piedra principal que tiene un corte esmeralda, según la firma joyera BAUNAT, es raro y sobrepone la claridad del diamante ante el brillo. Los “ct” (carat) se refiere a su peso en quilates, es decir, tendría un peso de 12 quilates.

Video: Instagram / @angelcityjewelers

Nodal entregó el costoso anillo en medio de una romántica celebración en el restaurante Salvaje, ubicado en Barcelona, España, donde actualmente residen la pareja que inició su relación en agosto del año pasado y ha logrado sobreponerse a las polémicas y la amplia exposición mediática.

De acuerdo con Ventaneando, la fiesta de compromiso también fue lujosa. El costo sólo de la reservación del lugar habría sido de 25,000 euros, equivalente a 609,548 pesos mexicanos, debido a que es un espacio de moda y que, supuestamente, habría sido propiedad del futbolista Lionel Messi. Fue completamente decorado con pétalos de rosas y una luz tenue.

Los cantantes compartieron su emoción tras dar un paso más en su amor. “Damas y caballeros, Belinda Peregrín Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, escribió Christian Nodal en su cuenta de Instagram; mientras que Belinda hizo lo propio con otra romántica publicación en la que ya llamó a su novio como “futuro esposo”: “Una imagen vale más que mil palabras... La mujer más feliz del mundo”.

Esto desató la emoción de los fanáticos de la pareja identificada como “Nodeli” y a través de las redes sociales expresaron su emoción con diferentes memes, entre los que desataron la sentida referencia a uno de los ex novios de la cantante de origen español: Lupillo Rivera.

Belinda y Lupillo RIvera trabajaron juntos en La Voz de TV Azteca (Foto: Instagram)

Así entre las tendencias se colocaron aquellos comentarios que recuerdan el tórrido romance que “El Toro del Corrido” vivió con la intérprete de Mi bella traición allá por el 2019, cuando ambos coincidieron como coaches en La voz México.

Aquella edición los llevó a entablar una relación lejos de los reflectores pero que dejó como prueba un enorme tatuaje del rostro de Belinda en el brazo del hermano de Jenni Rivera.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil. Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, punto”, contó el cantante unos meses después de la sonada ruptura.

Sobre el grabado que hizo en uno de sus brazos, comentó que prefería conservarlo como una prueba del intenso amor que vivió con la rubia, pero podría olvidarse de él si un nuevo amor se lo solicitara.

(Foto: Twitter)

“Ése (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y que me lo pida que me lo quite pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto”, dijo el cantante en el programa De primera mano.

Actualmente Lupillo Rivera también se encuentra gozando de las mieles del amor al lado de la también mexicana, Gissele Soto, con quien se cree ya también contrajo nupcias.

A pesar de la situación sentimental del cantante de regional se convirtió en uno de los protagonistas de las burlas en Twitter.

“Lupillo Rivera y Criss Angel llorando escuchando Botella tras botella (uno de los últimos éxito de Nodal)”, “Cada que vea su tatuaje de la cara de Belinda en su brazo” o “En un rincón: DESPRECIADO ME VOOOY”, fueron algunos de los comentarios para refirse al integrante de la dinastía Rivera.

