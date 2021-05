Ex novia de José Eduardo Derbez mandó indirectas a su actual pareja

Ex novia de José Eduardo Derbez lanzó indirecta contra su pareja actual (Fotos: Alexis Roldán // Instagram @paodalay_2203 / @barbs_escalante)

Tras cinco años de relación, José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante hicieron pública su ruptura en agosto de 2019. Poco más de un año después, el hijo menor de Eugenio Derbez inició una nueva etapa amorosa en su vida al entablar un noviazgo con la modelo Paola Dalay, quien ha tenido roces con la ex pareja del artista en más de una ocasión.

El más reciente se suscitó debido a un video que Bárbara subió en su cuenta de Instagram, por el cual varios usuarios de la red social afirmaron que se trataba de una indirecta contra la pareja actual de José Eduardo: “Ni la tanga se me mete tanto como tú a mi perfil, pinch* traumada”.

Después de este reel, Bárbara Escalante subió una serie de historias en donde aclaró que no se trató de ninguna indirecta: “Oigan, me da risa porque en mi último reel que subí, la gente como de ‘ya sé a quién se lo mandaste’ o ‘es para esa persona’”.

“A ver, yo no etiqueté a nadie, yo no taggeé a nadie, si a ustedes les quedó el saco, si a ustedes les quedó el chaleco, es tu problema, no mío”, agregó. Ante estas publicaciones, Paola Dalay decidió no quedarse callada y respondió por medio de preguntas en Instagram.

Barbara Escalante sobre la supuesta indirecta que lanzó a Paola Dalay (Video: @barbs_escalante)

“¿Por qué te tiene tanta envidia Bárbara? Es que no te supera”, cuestionó uno de los seguidores de Paola, a lo que ella aseguró: “Eso es más que obvio!”. Otro seguidor dijo “Tú estás más bonita que BE (Bárbara Escalante) la neta, y ella lo expresa con su envidia”, a lo que la modelo le contestó con emoticones de corazón y mandando un beso.

Cabe destacar que este no es el primer conflicto que protagonizan la ex pareja de José Eduardo Derbez y su actual novia, ya que el pasado 1 de abril Paola Dalay subió una fotografía donde lució un nuevo look, por lo que fue criticada.

Debido a que se tiñó su cabello de color rojo, lo cual contrastó con su look anterior en donde lo tenía negro y largo, diversos internautas hicieron la comparativa con la ex de su novio y la acusaron de querer “robar” su identidad.

Esto se hizo notar en una serie de respuestas que Escalante publicó en historias de la red social: “¿No te da risa que la novia de JE se pintó el cabello como tú? Está claro la envidia”, fue lo que escribió un usuario. La influencer respondió: “Está cool ser ‘role model’ (modelo a seguir) de la gente y que te admiren. Significa que entonces algo estoy haciendo bien”.

Historia de Instagram de Paola Dalay sobre la supuesta indirecta de Bárbara Escalante (Foto: Captura de Instagram @paoladalay_2203)

Este mensaje llegó hasta Paola Dalay, quien arremetió contra Bárbara: “Algunas personas se creen el centro del universo y pues no”. Además de esta respuesta, Paola también solicitó a sus seguidores no iniciar un conflicto en donde no lo hay y enfatizó en que un cambio de look no significa nada ni debe ser causante de iniciar un problema en redes sociales.

“Neta ya párenle, nadie se quiere parecer a nadie, nadie admira a nadie y ni nos conocemos, así que dejen de querer hacer pleito donde no lo hay y quererse comparar cuando ni al caso. Ella su vida, yo la mía, no está padre para ninguna de las dos”, pidió Paola en redes sociales.

