“Andan buscando cualquier cosa para atacar”: el diseñador del vestido de noche de Andrea Meza rompió el silencio tras acusaciones de plagio

Rodrigo Varela/Getty Images/AFP (Photo by Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El diseñador mexicano Ivis Lennin negó que el icónico vestido rojo que portó la Miss Universo Andrea Meza durante su coronación haya sido un plagio. Ello después de que en redes sociales se señalaran las similitudes de su diseño y el de la firma libanesa Labourjoisie.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Ivis opinó que todo se trata de una ola de críticas en contra de la reina de belleza originaria de Chihuahua y aseguró que él desconocía el vestido que, según se dijo en redes sociales, habría copiado.

“Después de que gana Andrea, Miss Universo, obviamente los ataques fueron demasiados hacia ella, entonces como que la gente anda buscando cualquier cosa para atacar”, opinó. “Yo te puedo decir que yo nunca en mi vida había visto ese vestido, me han mandado cuatro vestidos, no sólo uno, parecidos, casi idénticos al de Andrea”.

Infobae

El diseñador originario de Nueva Italia, en Michoacán, reconoció que existen similitudes entre su diseño y el de otros, pero que eso no implica que no sea original: “Sé reconocer que sí se parece y se parece demasiado. Pero la idea yo la agarré de la chica con la que iba a participar a nivel internacional, ella me dijo cómo quería el vestido, yo siempre me inspiré en las divas del cine mexicano, porque quería que el vestido fuera glamuroso”.

La pieza tardó nueve meses en elaborarse y está hecho totalmente a mano, con cristales bordados. Según narró Lennin, originalmente otra modelo iba a portar el lujoso vestido durante un concurso internacional, sin embargo, esos planes no se concretaron y el diseño quedó a la deriva hasta que conoció a Andrea en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

“En realidad mi acercamiento con Andrea, la primera vez que la conocí fue en Nueva York. Ahí tuve la oportunidad de verla caminando, pero por azar del destino, nos vimos en una sesión de fotos y ahí inició todo. Ella me dijo que le gustaría que elaborara algunas piezas para ella, rumbo a Miss Universo, pero nunca me dijo que lo usaría en la semifinal ni en la semifinal”.

FOTO: Instagram/@labourjoisie

El vestido rojo sin duda se ha convertido en un buen augurio para las mexicanas que participan en el certamen de belleza más famoso del mundo. Hay que recordar que antes del triunfo de Andrea, tanto Lupita Jones, coronada en 1991, como Ximena Navarrete, en 2010, portaron un vestido de aquel tono en la gala final del concurso de belleza.

Sin embargo, la decisión de utilizar este vestido fue de último momento. Durante una entrevista con el programa de espectáculos Hoy Día, Andrea narró una divertida anécdota en la que confesó que no tenía planeado utilizar un vestido rojo al evento de cierre del certamen.

“Es algo muy chistoso, realmente el vestido que yo tenía de la preeliminar era el que yo tenía pensado para la final, de Edgar Lozano, me encanta, es un chico con muchísimo talento. Pero al final, el vestido con el que podía caminar más fácil, era el rojo. Y también me parecía maravilloso, espectacular. En realidad ese vestido no estaba planeado, el diseñador Ivis Lenin llegó con él y me dijo ‘te hice este vestido, quiero que te lo midas y que me digas qué piensas’”.

“No habíamos planeado nada, aparte el color me fascinó. Bueno el rojo es uno de los colores, ya sabes, que te hacen un estudio de color, entonces está dentro de mi gama. Y dije: ‘Pues vamos con ese’. Aunque ya ves que con anterioridad las chicas de México han ido de rojo, y dije ‘¿qué tiene?’”.

SEGUIR LEYENDO: