Cuántos años tiene en realidad Belinda

La edad de Belinda ha causado polémica debido a que en diferentes ocasiones se ha asegurado que la cantante mintió acerca de su fecha de nacimiento, haciendo que verdaderamente exista una diferencia de nueve años entre ella y su ahora prometido, Christian Nodal.

Según internautas, “Beli” habría ocultado su verdadera edad desde el comienzo de su carrera aumentándose tres años. Según datos publicados en las redes, la cantante habría nacido en 1992, y esto se corroboró el año pasado cuando un usuario de Twitter compartió a través de su cuenta una foto del supuesto pasaporte de la también actriz.

En el documento se evidencia que Belinda habría nacido el 15 de agosto de 1992 en Madrid, España. Sin embargo, a los pocos días salió a la luz nueva información en la que se aseguró que esa no es la verdadera fecha de nacimiento de la futura esposa del cantante de regional mexicano.

Según información de El Universal, se puede encontrar el registro de la cantante en la página del Registro Nacional de Población e identificación personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación, en donde se indica que su nacimiento fue en 1989; es decir, la actriz verdaderamente cumpliría 32 años el próximo agosto.

Según sus mismos seguidores, la actual coach de La Voz sí tiene 31 años, pues así lo demostrarían las ocasiones en las que en diferentes programas en los que apareció cuando era niña, su edad se reflejaba en su físico e incluso ella llegó a declarar su edad. Algunos usuarios de Twitter incluso se quejaron el año pasado de que la cantante los habría bloqueado cuando le decían que había cumplido 31 años y no 28.

Esta información generó polémica no sólo por la extraña respuesta de Belinda, sino porque entre su pareja y ella habría casi 10 años de diferencia, teniendo él actualmente 22 años.

El medio TV Notas publicó una entrevista que le hicieron a “Beli” poco después de que se diera a conocer el noviazgo que ambos cantantes mantenían, en ella aseguraba haber nacido en 1992.

“Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años. Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”