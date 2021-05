La peculiar teoría viral que afirma que la Miss Universo Andrea Meza es hija de Ana Gabriel

Andrea Meza y Ana Gabriel está vinculadas por una extraña historia (Foto: Cuartoscuro/Instagram)

Una inesperada teoría ha causado revuelo en las redes sociales y es que se dice que la actual Miss Universo, la mexicana Andrea Meza sería hija biológica de la cantante Ana Gabriel, hipótesis que ha causado la curiosidad de los internautas que la hicieron viral.

Y es que el nombre de la chihuahuense se ha convertido en tendencia en las últimas horas, pero no sólo por su flamante triunfo en la ceremonia anual que celebra a las mujeres más bellas del planeta, sino por la singular teoría que surgió gracias a un video donde se revela que presuntamente la reina de belleza es hija de Ana.

En el video difundido por cuentas de YouTube como Suavesuave suavecito, se escucha una voz en off que asegura que la joven mexicana admitió que es hija biológica de la popular cantante de baladas, quien presuntamente la había abandonado.

Andrea Meza pasó a la eliminatoria siendo una de las concursantes favoritas (Foto: Instagram/@andreamezamx)

Sin fundamentos ni ningún respaldo informativo, el canal presentó el video que se hizo viral rápidamente y muchos comenzaron a darlo por hecho: “Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel y no quiero hablar del tema”.

En el clip también se habla del supuesto parecido físico entre la joven ingeniera de software y la emblemática cantante mexicana, hecho que ha ayudado a que se difunda rápidamente el infundado rumor.

A ello se sumó recientemente la opinión de la periodista de espectáculos Shanik Berman, pues dio la información como un hecho y señaló que la intérprete de Simplemente amigos adoptó a la hija de una de sus colaboradoras, mientras que su verdadera hija “es la Miss Universo”, a quien dio en adopción.

Ana Gabriel siempre ha dicho que lamenta no haber podido convertise en madre (Foto: Archivo)

“La cantante Ana Gabriel crio una hija ajena como si fuera propia, dicen que la Miss Universo Andrea Meza es la hija que dio en adopción ¿Y ahora qué hará la cantante si eso es cierto?”, dice el video que compartió Shanik en Instagram sin presentar prueba alguna.

“Mientras que Ana Gabriel crio siempre a la hija de su pareja, que además le ayudaba en su vestuario, como su hija; su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción, ¿qué hará ahora Ana Gabriel?”, se le oye decir a Berman, declaración que le valió duras críticas en su caja de comentarios.

“Las personas de la tercera edad deliran mucho en ocasiones”, “Ay, ya dejen a esa muchacha en paz. ¿Por qué no pueden celebrar su triunfo?”, “Señora, usted como periodista profesional y con la ética que la avala por años no puede difundir un rumor de esa magnitud sin antes tener pruebas o mostrar su fuente fidedigna”, son algunos de los mensajes que su público le hizo llegar a la reportera.

Shanik Berman causó revuelo por difundir información no confirmada (Foto: Instagram/@shanykberman)

Fue así que esta disparatada hipótesis se popularizó, hasta que ahora ha sido desmentida por algunos medios, que han recordado que la intérprete de Perfume y Quién como tú ha declarado en varias ocasiones que nunca pudo tener hijos, y la maternidad representa un sueño que no pudo hacer realidad. Incluso existe registro periodístico donde Ana lamenta el hecho de no haber sido madre.

Por su parte, la periodista Claudia de Icaza escribió en su cuenta de Twitter un mensaje concluyente: “Ana Gabriel no tuvo hijos, lo sé de buena fuente. No sé si es invento o confusión, pero no tuvo hijos biológicos”.

Aunque ni Meza ni Ana Gabriel se han referido al tema, la reina de belleza le dedicó su triunfo en Florida a su madre, Alma Carmona, quien no pudo acompañarla en la elección y coronación porque presentó problemas de salud que le impidieron viajar.

SEGUIR LEYENDO: