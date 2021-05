“Habría que medicarla”: la condición que Enrique Guzmán dio para perdonar a Frida Sofía

El cantante dijo que llegará hasta las últimas consecuencias (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

La controversia entre Enrique Guzmán y Frida Sofía continúa y, en esta ocasión, el intérprete de La plaga destacó que ya ratificó en contra de su nieta y ahondó en que la única posibilidad de que haya un perdón de él hacia ella sería en el caso de que la joven “se medicara”.

“Qué les puedo decir. Solo les puedo decir una cosa y es que voy con todo caiga quien caiga. Esa niña no se sale con la suya. Tengo mucho coraje con mucha gente que me mienta la madre pensando que soy un puerco. Hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías, cuando esto no ha pasado nunca. Esos son inventos de una niña, voy a ratificar”, dijo el cantante en una rueda de prensa.

Asimismo, remarcó que no se detendrá en el proceso, incluso aunque este hiciera que Frida Sofía terminara en la cárcel. En cuanto a que su nieta ya no quiere utilizar el apellido de la conocida familia, Enrique Guzmán destacó que eso no le importaba.

“Lo que no tiene ella es vergüenza, por mí que se lo ponga en el cul*” sentenció y, tras salir de la ratificación ahondó en que contra Frida fue civil y respecto a Gustavo Adolfo Infante fue penal.

Ante la pregunta de los periodistas sobre la posibilidad de que el cantante perdone a Frida Sofía, este contestó que no pasaría a menos que su nieta utilizara medicinas.

Gustavo Adolfo infante fue denunciado también (Fotos: Instagram @gainfante // Las Estrellas)

“Habría que medicarla, es todo lo que necesita”, concluyó antes de ingresar a su automóvil.

Cabe señalar que, por su parte, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que ya denunció penalmente a Enrique Guzmán por falsedad de declaraciones, fraude procesal y amenazas públicas: “él me denuncia, entonces yo lo denuncio porque me tengo que proteger”, aseguró en un video en vivo que compartió a través de su canal de YouTube.

El conductor De primera mano señaló que, tras la entrevista que realizó a Frida Sofía, Enrique Guzmán acudió a programas de televisión en donde lo atacó verbalmente e hizo señalamientos en contra de su persona: “entonces ahí (Enrique) Guzmán dice que yo le había pagado a Frida Sofía, que era un miserable, que me iba a romper el hocico, muchas ofensas”, afirmó.

“Y vuelve a ir otra vez a ese programa y dice que yo le pagué a Frida Sofía, y le tengo una noticia al señor Enrique ‘N’, yo no soy guionista, no hago realities, yo soy un reportero que hace entrevistas... entonces, él me denuncia y yo lo denuncié penalmente”, dijo el periodista en referencia a la entrevista que Enrique Guzmán dio a Pati Chapoy en una emisión de Ventanenado.

El cantante ratificó contra su nieta (foto: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

El conductor también criticó a la producción de TV Azteca y aseguró que el intérprete de Payasito sólo acudió para limpiar su imagen: “¿Cómo a un presunto a abusador, a un presunto pedófilo, a nivel nacional te pones a chillar y a decirle que le crees y a parte armas una campaña junto con este señor y cortinas de humo para distraer la atención y te vas totalmente del lado de él atacando a la nieta? Me parece de quinta el periodismo que hace”, opinó Adolfo Infante.

“Aparte la libertad de expresión se tiene que defender, en este país nos ha costado mucho trabajo y muchos años tener una libertad de expresión para que llegue un señor a querer taparte la boca. Yo creo que el señor “N” está dando patadas de ahogado”, concluyó el periodista.

