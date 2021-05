“Estaba defendiendo a mi hija”: Enrique Guzmán se sinceró sobre la vez que amenazó a Pablo Moctezuma con un arma

Foto: @eguzmanoficial / Instagram - Archivo

El polémico cantante Enrique Guzmán admitió que estuvo a punto de balacear a quien fue su yerno y padre de su nieta, el empresario Pablo Moctezuma. De acuerdo con el cantante, esto se debió a que Moctezuma agredía físicamente a su hija, Alejandra Guzmán.

Esta mañana, durante una entrevista transmitida en la revista matutina Hoy, Enrique recordó el evento y admitió que, aunque llevaba un arma, Pablo se escondió, así que no pudo dispararle. Sin embargo, destacó que no se arrepiente y que lo haría otra vez en caso de ver comprometida la seguridad de su hija.

“Sí iba yo armado”, admitió. “Sí le pude haber (disparado), pero no salió nunca. Salió la niña (Alejandra) luego, luego y me subí al coche y me la llevé cuando la golpeó, porque él la ahorcaba. Si ha salido, le saco la pistola, cómo no”, recordó Enrique durante una entrevista con la periodista y conductora Aurora Valle.

“Muy violento, sí, cómo no, pero no salió. Pudo haber pasado, sí, estaba defendiendo a mi hija y lo vuelvo a hacer si pasa, pero no pasó, no llegamos a eso. Nunca salió el señor, claro, venía a defender a mi hija, no hubo violencia con él”, aseguró.

Sobre el evento, Frida Sofía relató su versión durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. En ese entonces, Frida recordó que Enrique y su padre llegaron “a este punto de estar los dos con una pistola y mi mamá en medio”.

“Ahí empieza el drama de mi vida”, recordó la hija de Alejandra Guzmán a principios de abril. “El hecho de que mi abuelo y mi papá llegaron a este punto de estar los dos con una pistola y mi mamá en medio, como novela”.

Ante esta confesión, en un inicio el cantante de La plaga negó haber estado armado alguna vez en presencia del padre de Frida Sofía; en contraste con la versión que emitió el día de hoy. Incluso, durante los primeros días de abril, Enrique se burló de la historia que contó su nieta.

“No sé yo … ¿de dónde te enteras de esas cosas?”, cuestionó incrédulo durante una emisión del matutino Sale el Sol. “Eso no le hagan mucho caso porque mañana dice que es la primera cantante del Metropolitan Open House”.

“Pues sí, es su locura, pero bien, está bien, ¿qué quieres que te diga?, que me gana la risa.. sí, me gana la risa”, finalizó revelando que los comentarios de su nieta le provocan risa y descartando que alguna vez había existido algún enfrentamiento entre los dos.

Por otra parte, la controversia entre Enrique Guzmán y Frida Sofía continúa. En las últimas horas, el cantante informó que ya ratificó la denuncia en contra de su nieta y mencionó que la única manera en que podría otorgar “el perdón” a su nieta sería que la joven “se medicara”.

“Qué les puedo decir. Solo les puedo decir una cosa y es que voy con todo caiga quien caiga. Esa niña no se sale con la suya. Tengo mucho coraje con mucha gente que me mienta la madre pensando que soy un puerco. Hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías, cuando esto no ha pasado nunca. Esos son inventos de una niña, voy a ratificar”, dijo el cantante en una rueda de prensa.

