El reencuentro de Friends: Matthew Perry y Matt LeBlanc acaparan la atención por su aspecto

Una de las reuniones más esperadas ha sido la de Friends, el grupo de amigos que atrapó la atención de más de una generación, especialmente la que los vio crecer y hoy, el paso de los años ha sido más evidente en dos de sus integrantes: Matthew Perry (Chandler) y Matt LeBlanc (Joey).

Han pasado 17 años desde que se transmitió el último capítulo de la exitosa sitcom, sin embargo, eso no detuvo a los fans a revivirla una y otra vez, lo que los hizo identificar a la perfección qué tanto habían cambiado los personajes físicamente.

Los cambios de Chandler y Joey

Friends no hubiera sido lo mismo sin Joey Tribbiani interpretado por Matt LeBlanc quien ahora tiene 53 años y luce una cabellera mayormente canosa y con kilos de más. Sin embargo, su carisma no ha desaparecido y aún sonríe como en la época de Central Perk.

Matt está activo en la serie "Man with a plan" (IG: mleblanc)

Los años se notaron en su rostro que ahora es más redondo, pero que los seguidores de la serie agradecieron ver de nuevo junto a Courteney Cox (Monica), Jennifer Aniston (Rachel), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow ( Phoebe) y David Schwimmer (Ross).

Matthew Perry le dio vida a Chandler M. Bing, probablemente el personaje más entrañable por la evolución que vivió durante la serie y por su característico sentido del humor. El paso del tiempo también se pudo ver en su rostro, ya que a sus 51 años parecía tener muy pocas arrugas.

WEST HOLLYWOOD, CA - AUGUST 10: Actor Matthew Perry arrives at CBS, CW And Showtime 2015 Summer TCA Party at Pacific Design Center on August 10, 2015 in West Hollywood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

No sólo fue el físico, sino la actitud del actor lo que preocupó a sus fans, pues en la entrevista que hicieron para la revista People, el actor arrastraba algunas palabras al hablar y tenía una mirada perdida.

Perry vivió años complicados a causa de su adicción a las drogas y el alcohol, fue durante las grabaciones de Friends que entró a rehabilitación en dos ocasiones, la primera fue de 28 días en 1997 y la segunda en 2001.

Sus problemas de adicciones ya eran públicos para ese entonces y en 2016 dio una entrevista a BBC Radio 2 en la que aseguró que no recordaba nada del rodaje de las últimas temporadas de Friends: “Estaba fuera de lugar”.

Por estas razones, los fans se mostraron comprensivos con Matthew y reconocieron el esfuerzo que representa el que esté de nuevo frente a las cámaras, pues aseguran que ha pasado por situaciones complicadas que lo han llevado a estar en una lucha constante.

¿Cuándo será el esperado reencuentro?

El capítulo especial y no guionado se emitirá el 27 de mayo por HBO Max, con invitados famosos que anunciaron previamente y que incluyen a Lady Gaga y Justin Bieber.

Foto: Captura HBO Max

También estarán presentes los actores que interpretaron a otros personajes que de igual forma, son muy recordados por los fans: Maggie Wheeler (Janice), Tom Selleck (Richard) y James Michael Tyler (Gunther).

HBO compartió la semana pasada un breve clip de 40 segundos en el que se mostró al elenco abrazado y caminando de espaldas hacia el estudio 24 de Warner Bros., todo al compás de la clásica canción I’ll be there for you, en una versión más lenta.

Con breves clips, entrevistas, fotografías en Instagram y ahora un tráiler oficial es como se ha preparado la tan esperada reunión que se pospuso el año pasado debido a la pandemia por COVID-19. Friends marcó a una generación y conquistó a otras más recientes, por el concepto que dominaron de un grupo de amigos que compartían situaciones cotidianas en Nueva York, siempre con un punto de reunión: Central Perk.

