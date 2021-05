Quién es “Paola Montero”, Fátima Molina aclaró la verdad de su personaje de Luis Miguel: La serie

Un personaje polémico fue relacionado con Paty Manterola, ella se deslindó (Foto: Netflix Instagram @patriciamanterola)

Las especulaciones en torno a paralelismos entre la realidad y la ficción presentada en Luis Miguel: La serie han sido una constante entre los seguidores del programa, quienes cada domingo hacen “fact checking” de lo presentado en el proyecto de Netflix con lo que en realidad ocurrió.

Y es que como ya se ha dado en otros momentos de la trama, donde ciertos pasajes no corresponden necesariamente a un momento en la vida de Luis Miguel o a la época donde se sitúa dicha escena, la aparición de un polémico personaje causó revuelo.

Se trata de “Paola Montero”, encarnada por la actriz Fátima Molina, quien apareció en el tercer capítulo de esta segunda temporada que desvela más aspectos de la vida íntima del cantante de Será que no me amas.

Fátima Molina se dio a conocer en 2008 en La Academia (IG: lafatimamolina)

En la historia se refleja cómo fue que Luis Miguel viajó a Chile para presentarse en el famoso Festival Viña del Mar en la década de los 90, y en su estancia en el país sudamericano se vinculó sentimentalmente con el personaje en cuestión.

Debido a que en la trama se menciona que se trata de una cantante cuyo éxito es “Everybody loves banana”, aunado al vestuario con el que aparece en el episodio, aspectos que recordaron inmediatamente a Paty Manterola, de quien ya se ha rumorado a través de los años que sostuvo una relación especial con el cantante.

Tras transmitirse el capítulo, de inmediato surgieron las teorías de cómo fue el romance entre Luis Miguel y la ex Garibaldi, pero fue ella quien decidió despejar las especulaciones y aclarar a través de un comunicado que, pese a las múltiples similitudes entre ella y “Paola Montero”, no fue así como ocurrieron las cosas.

La ex Garibaldi negó contundentemente las conductas que le atribuyeron en la serie (Foto: @patriciamanterola / Instagram - @lmxlm / Instagram)

La también actriz condenó la irresponsabilidad de la producción de la serie al atribuirle a un personaje que remite a ella ciertas conductas, fue Paty quien aseguró que la realidad dista mucho de los presentado. Así lo escribió la cantante en su cuenta de Instagram:

“Muy por el contrario de como lo plantea la serie y, por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado’, declaró la ex Garibaldi en un contundente mensaje.

Pero es ahora Fátima Molina quien aclaró la verdadera identidad de su personaje, lo cual coincide por completo con la declaración de Manterola, quien condenó que en pos de ficcionar una historia, las libertades creativas trastoquen la integridad del personaje aludido.

Fátima contó quién es en realidad Paola Montero, amante de Luis Miguel, en la historia se retrata que formaba parte del grupo Garibaldi (Foto: Twitter / @Lafatimamolina)

Y aunque “Paola Montero” claramente es un nombre ficticio, el público la relacionó con Manterola e incluso con Pilar Montenegro, quien también perteneció a la alineación original de Garibaldi y cuyas iniciales podrían coincidir también con el personaje.

Ahora Fátima Molina, quien está disfrutando también el éxito y la proyección masiva que le dio su papel protagónico en la telenovela Te acuerdas de mí, que llega a su fin, decidió aclarar las dudas en torno a la identidad del personaje de ficción.

En una reciente entrevista, Fátima Molina confesó que “Paola Montero” en realidad no es una mujer en concreto, sino un conjunto de muchas mujeres que en realidad son de vital importancia en la vida del cantante y que además le dan más fundamento narrativo a la serie:

La actriz logró recientemente una proyección masiva gracias a su estelar en "Te acuerdas de mí" (Foto: lafatimamolina / Instagram)

“Paola Montero es una fusión de varias personas que pasaron en esa etapa por la vida de Luis Miguel, que lo inspiraron para cosas positivas y no tan positivas en su vida personal. Es el reflejo de varias mujeres con las que él estuvo, que eran sus amigas y con las cuales tenía una relación bastante abierta’, explicó la actriz.

De acuerdo a Molina, el objetivo de su personaje es reflejar la inmadurez que pudo haber vivido el cantante, al igual que la gente que lo rodeaba, lo cual generó algunos conflictos en su vida personal y sentimental.

