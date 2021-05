Así se ve Gaby Spanic en “Si nos dejan”, siete años después de dejar las telenovelas

Las primeras imágenes de Gaby Spanic en su regreso fueron publicadas (Foto: Instagram / @gabyspanictv)

Tras siete años de haber trabajado por última vez en una telenovela, Gaby Spanic regresa a la televisión con Si nos dejan y las primeras imágenes de la actriz en su papel de “Fedora” fueron publicadas.

La venezolana que triunfó en la actuación con La Usurpadora, finalmente regresará el próximo 1 de junio en la producción de Univision y Televisa que protagonizarán Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. El medio People en Español compartió las imágenes en las que Spanic demostró que su larga ausencia no ha detenido su talento.

“Fedora Montenegro”, la mujer que interpreta Gaby, es la mejor amiga de “Alicia”, el personaje principal. A lo largo de la historia, “Fedora” se muestra como una mujer que no cree en el amor después de su divorcio, pero se enamora de un joven 25 años menor que ella, el cual resulta ser el hijo de su mejor amiga.

Gaby interpreta a "Fedora" en "Si nos dejan" (Foto: People en Español)

El nuevo proyecto de la actriz es prometedor pues, aunque ella asegura haber hecho cosas más complicadas, tuvo que grabar escenas íntimas con Carlos Said, quien es 24 años menor que ella. Spanic no impuso ninguna condición para su papel porque dijo que “yo me entrego al personaje”, y no le incomodan escenas que considera no son fuertes.

Fedora se enamorará del hijo de su mejor amiga (Foto: People en Español)

Gaby Spanic se fue lanzada al estrellato y demostró su talento en La Usurpadora, telenovela que protagonizó en 1998 haciendo un doble papel. Sus dotes le permitieron hacer otros proyectos con una doble participación, como La Intrusa.

Posteriormente, participó en otros programas exitosos de Televisa como Soy tu dueña, realizando un papel antagónico, pero poco a poco se fue alejando del género en el que inició su carrera artística y se dedicó al teatro desde el 2014, el cual también dejó.

Gaby Spanic saltó a la fama con "La Usurpadora" (Foto: Instagram / @gabyspanictv)

Su ausencia se prolongó hasta este nuevo proyecto que fue producido por la televisora de San Ángel durante la pandemia.

La actriz de 47 años se mostró feliz de retomar su carrera artística en México después de tanto tiempo. Rompiendo viejos estereotipos que la sociedad le ha impuesto a las mujeres, aseguró que en este proyecto ve la oportunidad de reflexionar sobre el machismo.

Si nos dejan comenzó sus promociones el pasado abril y en algunas escenas ya se puede ver a Gaby en su personaje. Es una adaptación de la ficción colombiana Señora Isabel, de la cual ya se había realizado otra adaptación mexicana hace más de 20 años, titulada Mirada de mujer y producida por TV Azteca.

"Si nos dejan" se estrenará el próximo 1 de junio (Foto: People en Español)

La trama se basa en la vida de Alicia Montiel, quien vive en feliz matrimonio junto a su esposo desde hace 25 años, el periodista Sergio Carranza, de quien se separa al descubrir que le es infiel. Conoce entonces a un joven mucho menor que ella, Martín Guerras, de quien se termina enamorando.

Alicia toma la decisión de divorciarse de su esposo y comenzar nuevamente su vida como una mujer independiente, en contra de los prejuicios que tendrá que ir enfrentando por comenzar una relación con un hombre menor.

Aunque el estreno se verá primero a través de Univision, televisora que ya anunció la emisión de la telenovela en su prime time, Televisa también la transmitirá. Según los logos de sus redes sociales, se podrá ver por el canal de Las Estrellas, pero se desconoce desde cuándo y en qué horarios.

En el elenco también se encuentran Scarlet Gruber, Isabel Burr, Susana Dosamantes y Álex Perea.

