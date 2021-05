De Miley Cyrus a Demi Lovato: qué es la pansexualidad

Aunque parecería que la pansexualidad es similar a la bisexualidad, son dos formas diferentes de concebir la atracción (Fotos: Instagram / @ddlovato @mileycyrus @caradelevingne)

Desde hace un par de años, las diferentes orientaciones sexuales, principalmente aquellas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, se han puesto en debate debido a que más personas han decidido aclarar el cómo se perciben así mismas, cómo quieren ser nombradas y a quién han decidido amar, tal es el caso de la pansexualidad.

La organización no gubernamental estadounidense de defensa queer, la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD por sus siglas en inglés) define la pansexualidad como “sentirse atraído por todas las identidades de género o atraído por personas sin importar el género”.

Etimológicamente “pan” proviene del griego y se puede traducir como “todos”, por tanto, el término “pansexual” se puede entender como una identidad sexual que siente atracción hacia personas de todos los géneros, más allá de los parámetros cisgénero (como lo femenino y los masculino).

La identidad de género entonces se puede comprender como un sentimiento de pertenencia al género masculino, femenino o no binario. Según algunos especialistas en psicología, suele establecerse en los primeros años de infancia, entonces del sentimiento va a depender cómo las personas se sienten y se expresan sobre sí mismas.

No obstante, algunos sectores poblacionales han confundido la pansexualidad con la bisexualidad, aunque no son lo mismo debido a una persona bisexual siente atracción por lo masculino y femenino, dentro de esta concepción no siempre entra lo no binario.

Es importante aclarar que el término no es nada nuevo, se ha adoptado en los diferentes idiomas desde los primeros años del siglo XX, ya que las personas, desde los inicios de la humanidad, han vivido experiencias íntimas de fluidez sexual.

Aunque el término sí se ha modificado, pues fue Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, el que lo popularizó, ya que lo utilizó para describir la postura de que la mayoría de las conductas humanas derivan de los instintos sexuales y, aunque psicólogos han puesto en duda su planteamiento, lo cierto es que ha ayudado a desmentir algunos mitos de la sexualidad humana.

La popularización del término ha sido tal que se ha vuelto tendencia en las principales redes sociales en diversas ocasiones, especialmente cuando alguna figura pública ha decido declararse pansexual, con el fin de crear conciencia sobre la identidad y lo que significa o simplemente aclarar cómo es que se ve a sí misma.

Miley Cyrus

En épocas recientes, una de las primeras celebridades en declararse con una identidad diferente a las convencionales fue la cantante Miley Cyrus, quien en agosto de 2015 confirmó que llevaba años identificándose como pansexual a la revista ELLE de Reino Unido.

“Soy muy abierta al respecto, soy pansexual, pero no estoy en una relación. Tengo 22 años, tengo citas, pero cambio mi estilo cada dos semanas”, explicó la ex chica Disney.

Años más tarde, en 2019, la cantante platicó que para ella es importante que la gente conozca sobre la pansexualidad debido a que las personas se enamoran de personas, no del género ni de la apariencia ni de lo que sea.

Bella Thorne

En el año 2016, la actriz y modelo tomó su cuenta de Twitter para declararse como bisexual; sin embargo, un par de años más tarde ella misma dijo que, después de una reflexión, la orientación que mejor la definía era la de una persona pansexual.

“Estoy abierta a todo aquello que conlleve y que no involucre a un animal y siempre y cuando todos sean mayores de edad. Todo lo que sea legal, me parece bien. Vamos, estoy de acuerdo en intentarlo con cualquier adulto, cualquier persona mayor de 18 años que quiera amarme. No me identifico como chico o chica y no necesito que mi pareja se identifique como chico o chica”, mencionó en una entrevista la ex estrella de Disney respecto a su identificación como persona pansexual.

Cara Delevingne

La modelo británica aseguró a la revista Variety, en junio del 2020, que se definía como pansexual. Describió que su camino a la aceptación de quién es ella y cómo se concibe, involucró descartar todo tipo de etiquetas.

Inclusive, en múltiples ocasiones, ha mostrado su inconformidad con que las personas se clasifiquen según su orientación sexual, pues eso impide que se hable de la sexualidad.

“No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. ¡Me atrae la persona!”, aseguró la también actriz.

Demi Lovato

El día de hoy la cantante Demi Lovato decidió dar a conocer que se reconoce a sí como una persona no binaria; sin embargo, hace más de un mes, en entrevista para The Joe Rogan Experience decidió hablar de su orientación sexual: “soy pansexual y disfruto mi sexualidad de una manera mucho más fluida. Y una parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba muy ‘dentro del armario’”.

Sin embargo, el anuncio de este día ha causado conmoción en la opinión pública debido a que expresó que cambiará sus pronombres a they/them (en español sería “elle”/”elles”) en un futuro cercano. Las ex actriz de Disney explicó que su cambio se debe a mucho trabajo de sanación y autoreflexión e insistió en que aún se encuentra en aprendizaje.

