Emma Watson reapareció en las redes para terminar con los rumores sobre su carrera y su vida personal

Emma Watson siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de Hollywood y de los focos cuando no está trabajando. Aunque últimamente se ha tomado un respiro de los set de rodaje, la actriz ha sido protagonista de muchas noticias en los últimos tiempos debido a su relación con Leo Robinton, con quien se ha llegado a rumorear que estaba prometida.

Además, también comenzaron a circular noticias que aseguraban que la protagonista de la saga de “Harry Potter”, de 31 años, estaba centrada en su nueva vida con él y no tenía intención de volver a la actuación, algo que ya negó su representante.

Ahora la actriz británica ha dicho basta con las especulaciones y ha reaparecido en su cuenta de Twitter para mandar un claro y contundente mensaje a sus seguidores.

“Queridos fans, los rumores sobre si estoy prometida o no, o si mi carrera está inactiva o no, son formas de crear clicks cada vez que se revela si son verdad o no”, declaró.

“Si tengo noticias, prometo que las compartiré con ustedes”, aseguró en un segundo mensaje.

“Mientras tanto, tengan en cuenta que si no hay noticias sobre mí simplemente significa que estoy pasando la pandemia de forma tranquila, como hace la mayoría: equivocándome al hacer pan de masa madre, cuidando de mis seres queridos y haciendo todo lo posible por no propagar un virus que todavía afecta a mucha gente”, continuó la actriz.

“Les mando mucho amor, espero que estén bien y felices como se pueda en estos tiempos extraños. Y de nuevo, gracias a todos los que están trabajando duro para mantenernos sanos y salvos”, concluyó Watson, que no publicaba en la red social desde agosto de 2020.

Su agente desmintió el pasado febrero que la actriz estaba retirada de la actuación. “Las redes sociales de Emma están inactivas, no su carrera”, declaró Jason Weinberg.

Watson no ha aparecido en ningún proyecto desde 2019, año en que estrenó “Mujercitas” con dirección de Greta Gerwig. Sin embargo, esto no es extraño en la carrera de la intéprete, ya que antes había estado dos años sin participar en ninguna producción después de que en 2017 protagonizara el thriller “El círculo y “La bella y la bestia” para Disney.

Emma y el joven empresario originario de Los Ángeles de 30 años, que trabajó vendiendo cannabis legal en Los Ángeles, están en pareja hace casi dos años.

Watson habló varias veces de su postura reservada a la hora de dar a conocer una relación: “No puedo hablar de mi pareja en público y después esperar que no nos saquen fotos paseando por la calle”, dijo en una entrevista con Vanity Fair en 2017. “Creo que ir con tu novio a una alfombra roja, de alguna manera lo hace formar parte de todo esto. No me gustaría que la persona con la que estoy sintiera que está involucrado en una especie de circo”.

La actriz británica salió anteriormente con el actor Chord Overstreet, con quien mantuvo un breve romance en 2018. Esa mismo años fue vista en una escapada romántica con Brendan Wallace, un exitoso empresario de 36 años y uno de los inversores iniciales de Cabify.

No era la primera pareja que la intérprete se fijaba en hombres que se dedican al mundo de las empresas y negocios. Antes de salir con el actor de la serie televisiva “Glee”, Watson mantuvo una relación de dos años con William Knight, un desarrollador tecnológico.

