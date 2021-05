Cuál fue el mensaje de Andrea Meza en su primer día como Miss Universo

Andrea Meza Miss Universo (Video: @MissUniverse)

El domingo 16 de mayo, Andrea Meza se coronó como Miss Universo, convirtiéndose en la tercera mexicana que obtuvo la victoria. Meza subió a sus redes sociales las imágenes de sus momentos más destacados: su vestimenta de alebrije para la fase de trajes típicos, el traje de noche y el traje de baño que utilizó para la pasarela del domingo y su última vestimenta, su traje de gala lleno de lentejuelas, chaquiras y flecos, el cual fue diseñado por el michoacano Ivis Lenin.

Cuando concluyó la ceremonia, Meza compartió un video donde todas las participantes felicitaron a la mexicana.

En un tuit de la tarde de este lunes, la Miss Universo posteó una frase motivacional para invitar a todos a seguir adelante: “No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.

El mensaje que ya cuenta con más de mil retuits, forma parte de la segunda respuesta de la Miss México en el certamen, donde habló de los cambios en los estándares de belleza.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solamente radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en el alma, en el espíritu y los valores. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.

Foto: captura de pantalla Twitter/@andreamezamxu El primer mensaje de Andrea Meza como Miss Universo

Su primera respuesta en este certamen correspondió a la forma de proteger a las personas en medio de la pandemia de COVID-19.

“No hay una manera perfecta de lidiar con esta difícil situación como lo es el coronavirus, sin embargo, algo que yo hubiera hecho sería una cuarentena antes de que esto creciera, porque perdimos muchas vidas y no podemos enfrentar eso. Debemos cuidar a nuestra gente. Esa es la razón por la que hubiera cuidado de ellos desde el principio”, afirmó la originaria de Chihuahua

Andrea es activista, enfocada en los derechos y la inclusión de las mujeres y actualmente trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer, que tiene como objetivo acabar con la violencia de género. Ha sido parte de una asociación benéfica mundial que recauda fondos en India, Indonesia y China para los oprimidos.

Foto: AFP Andrea Meza luce un traje de baño amarillo y logra entrar entre las 10 seleccionadas para Miss Universo

La chihuahuense explicó, en un clip transmitido en la ceremonia, que busca ser embajadora de los derechos humanos. “Hola, mi nombre es Andrea Meza, soy Miss México, vengo de una ciudad que se llama Chihuahua y crecí con una familia muy grande, me encanta estar rodeada de mi familia. También trabajo en la oficina de turismo de mi ciudad. Me veo como embajadora de derechos humanos, quiero que los jóvenes luchen por sus derechos”

Según explica en su cuenta de Instagram, sigue una alimentación vegana y es amante de los animales. Habla inglés con fluidez, y creó su propia marca de ropa deportiva, “amaw” (por Andrea Meza ActiveWear), aunque por el momento, su firma no ha empezado a vender artículos.

La chihuahuense de 26 años logró coronarse como Miss Universo y es la tercer mexicana en lograrlo (AFP)

Una de las razones por las que decidió convertirse en modelo es poder gestionar su tiempo, y dedicarlo a sus aficiones favoritas. “Me gusta ser dueña de mi tiempo y esta profesión me permite desenvolverme en muchas otras actividades como viajar, compartir mi talento como maquilladora profesional, realizar deportes de aventura y siempre aprender algo nuevo”.

SEGUIR LEYENDO: