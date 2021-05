Qué dijo Michelle Renaud sobre Danilo Carrera y Josué Alvarado

Foto: captura de pantalla Youtube/Pinky Promise Michelle Renaud e Irina Baeva fueron invitadas al programa de Karla Díaz, Pinky Promise

Michelle Renaud se ha caracterizado por hablar públicamente de su vida sin problemas y con mucha honestidad y ahora en el programa Pinky Promise, en el cual fue invitada junto con Irina Baeva. La protagonista de “Quererlo Todo” contestó diversas preguntas, donde la más reveladora fue aquella que mencionó a su exesposo Josué Alvarado y Danilo Carrera.

En una serie de preguntas, Karla Diaz leyó un comentario de un seguidor suyo, que decía “¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan?”. Ante este cuestionamiento, Michelle relató que hace apenas unas semanas le hicieron la misma pregunta, y entre carcajadas contestó: “Mi respuesta es que no hay ni fuego, ni cenizas en mis ex parejas, así que no creo que sea algo tan real ¿no? ¿Ustedes qué piensan amigas?”, cuestionando a Karla Díaz y a Irina.

La actriz puntualizó que aunque muchos piensen lo contrario, ella puede tratar sin problema alguno con sus ex novios e incluso con el papá de su hijo Marcelo.

Foto: captura de pantalla Youtube/PinkyPromise Michelle Renaud e Irina Baeva como invitadas en el programa de Karla Díaz

“O sea, yo puedo ver a mi ex novio, a mis ex novios, tal vez el de ahorita está muy reciente, pero el otro, el papá de mi hijo, ni fuego, ni cenizas, ni ganas, no es cierto”. Comentó entre las risas.

Michelle también mencionó a Josué Alvarado, y destacó que le cae muy bien, pero repitiendo que ninguno de sus exnovios despierta sentimientos amorosos en ella. “Me cae bien, pero la verdad es que no hay nada [...]. Yo creo que ese refrán no aplica para todas, ningún ex novio mío me mueve. Ellos son amigos, me caen bien”. comentó la actriz.

Renaud también confesó que aunque tenga sentimientos por la otra persona, el decir adiós siempre es complicado. “Es muy difícil, es de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, donde hay muchas cosas en juego de por medio, es apechugar y tener claras tus convicciones”, declaró Michelle, aunque esto provocó las risas de la conductora y de Irina.

En el mismo programa, Michelle recordó la cachetada que recibió en un casting por parte de Yadhira Carrillo.

“Ella me tenía que dar una cachetada, yo era su hija, y en el ensayo la marcamos. Y en la toma, la verdad es que una gran, gran actriz, que te mete; hay actrices que te envuelven así y que te hacen creer que lo que está pasando es real, pero a ella se le pasó la mano. Porque de repente, me estaba gritoneando no sé qué, me mete un cachetadón, me sordeó, se me duerme la cara y no entiendo qué pasó”, recordó Michelle.

“Me la dio bien dada y bueno, yo dije ‘el karma’, porque yo sí he tenido varios compañeros que me dicen ‘dámela’ (la cachetada), y yo ‘¿seguro?, y en el enojo ¡púmbale!, vi lo que se siente”, agregó, recordando que ella ya había propinado algunos golpes a otros actores.

“Yo sí dije ‘se la voló’, porque o sea, espérate hermana, es casting, ¡nadie lo va a ver!”, recordó Michelle, “o sea si fuera mínimo en una novela. En la mía nadie lo vio, ni siquiera quedé en el personaje y me metieron un put*zo”, expresó Renaud.

la exactriz de Rebelde ,mencionó los malos tratos que vivió en el set de grabación de la telenovela juvenil y que por poco logran que renunciara a su sueño de dedicarse a la actuación.

“Entré de extra en Rebelde y dije: ‘¿Qué es esto? No quiero’. Es la cosa más horrible ahí, la verdad, siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal”, recordó Michelle.

Sin embargo, según relató la actriz, esta situación no se prolongaría demasiado, pues pronto recibió una invitación por parte del productor para integrarse al elenco con un personaje que llevó el mismo nombre que ella y, de ahí, todo fue cuesta arriba en su carrera actoral.

