Así luce la Miss Universo mexicana, Andrea Meza, sin gota de maquillaje

(Foto: Instagram / @andreamezamx)

La mexicana Andrea Meza se coronó el pasado 16 de febrero como la ganadora del certamen Miss Universo 2020. Enfundada en un vestido rojo y con un maquillaje y peinado sencillo, la oriunda de Chihuahua sorprendió a todos los seguidores del concurso con su espectacular belleza.

Sin embargo, a pesar de la ayuda que pudo recibir en el momento de su coronación del equipo de peinado y maquillaje, lo cierto es que la ahora nombrada “mujer más bella del universo” luce igual de bella “al natural”; lejos de las pestañas postizas y las sombras en los párpados.

Así lo demostraron algunas fotografías que compartió vía Instagram a inicios del año pasado en las que posó en ropa deportiva, mientras hacía una rutina al aire libre para tonificar su figura, y se dejó ver sin una gota de maquillaje.

INSTAGRAM:@andreamezamx

“2:45 hrs, 10 kg extra. Amo entrenar al aire libre, btw (por cierto) ya me siento mucho mejor de mi tobillo ya ando casi como si nada”, escribió Andrea en marzo de 2020 junto a una fotografía en la cual posó muy alegre con un chaleco para añadir peso a su entrenamiento.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, Andrea compartió una postal promocional de AMAW (Andrea Meza Activewear), su línea de ropa deportiva, en donde presentó el proyecto a sus seguidores y fue captada con un atuendo lila y con el rostro lavado.

“Es un proyecto que me emociona mucho pues amo el deporte y sé lo importante que es sentirme cómoda entrenando y claro, verme bien. Así que esta marca será totalmente inspirada en lo que a mí me encanta usar para mis entrenamientos ya sean de tacfit, box, jogging, crossfit, etc!”, escribió la Miss Universo para publicitar el lanzamiento de la marca que hasta el momento, según su página de Instagram, no ha comenzado a vender prendas al público.

INSTAGRAM:@andreamezamx

Anteriormente, en el 2017, cuando la Miss Universo tenía 22 años, también compartió con sus seguidores la pasión que tiene por el deporte, especialmente por la natación, y colgó en su Instagram una instantánea de ella con un traje de baño deportivo.

“Me encanta nadar, es uno de los deportes más completos”, expresó en la publicación la también ingeniera en Software por la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien en ese entonces representaba a México en la edición número 67 de Miss Mundo, en donde se colocó como el segundo lugar de la competencia donde participaron 118 países.

Andrea Meza es una activista, enfocada en las derechos y la inclusión de las mujeres. Antes de su nombramiento como Miss Universo, trabajaba con el Instituto Municipal de la Mujer de su región y fue embajadora de turismo de Chihuahua. Asimismo, ha sido parte de una asociación benéfica a nivel mundial que recauda fondos en India, Indonesia y China.

INSTAGRAM:@andreamezamx

Asimismo, Meza es una maquilladora y modelo certificada y apasionada de los deportes extremos como rappel y sandboard. La mexicana de 26 años mide 1.82 metros y, de acuerdo con información disponible en su perfil de Instagram, sigue una alimentación vegana y es amante de los animales.

En la arena de los certámenes de belleza, Andrea tiene una sólida experiencia. En la que destaca su participación en Miss Mundo y su coronación como Miss México en el mismo año. Así como su nombramiento como Mexicana Universal en el 2020, lo que le valió su participación en el concurso de belleza más famoso de todos los tiempos y a su subsecuente coronación.

SEGUIR LEYENDO: