“Lépera y vulgar”: la fuerte reacción de Laura Zapata ante el posible nombramiento de Laura Bozzo como presidenta del DIF en Veracruz

Paolo Botti invitó públicamente a Laura Bozzo a formar parte de su gobierno si llega a ganar la Presidencia del municipio Paso Ovejas (Captura de pantalla: Facebook/PaolaBotti)

Laura Zapata arremetió en contra de la propuesta del ahora político Paolo Botti por querer darle el título de Presidenta Honoraria del Desarrollo Integral de las Familias (DIF) del municipio de Paso Ovejas, Veracruz a la conductora Laura Bozzo.

El pasado 12 de mayo, el ex académico Paolo Botti dio a conocer que, si en las próximas votaciones gana la Presidencia Municipal de dicho poblado por parte del Partido Encuentro Solidario (PES), le dará el puesto de Presidenta Honoraria del DIF a la conocida presentadora de televisión originaria de Perú.

La noticia impactó a todo el medio del espectáculo, por lo que la actriz Laura Zapata dio a conocer su punto de vista respecto a la invitación que recibió la concursante de Las estrellas bailan en Hoy. A través de su cuenta de Twitter, la hermana de Thalía externó su crítica ante la posibilidad de que la peruana forme parte del organismo público, lo que dijo, le causó nauseas.

La reconocida actriz mexicana cuestionó la participación de la peruana en el ámbito político (Captura: @laurazapatam/Twitter)

“¡Qué barbaridad!, nunca en mi vida había escuchado tal mediocridad en el ámbito político, de las personas que querían incursionar en ella ... nauseabundo”, escribió en su perfil.

Además, la actriz de María Mercedes confesó que hace algún tiempo platicando con las maquillistas y peinadoras de la televisora en donde ambas trabajaron en diferentes proyectos, le contaron que Laura Bozzo es una persona que tiende a protagonizar ataques de ira en contra del staff por lo que en una ocasión les aventó artículos que tenía al alcance.

“Y la instrucción al público mexicano de la bajeza y vulgaridad. Me contaban las MAQUILLISTAS y Peinadoras que tenía arranques de ira y les aventaba cepillos o manotazos. ¡Una lépera y vulgar!”, contó.

Laura Bozzo aprovechó la letra de la canción de Gloria Trevi para insultar a Lola Cortés. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Además, los comentarios de la actriz de 64 no terminaron con la peruana, pues también criticó a las personas que siguen el trabajo de Laura Bozzo y les recordó que hace algún tiempo la abogada estuvo bajo arraigo domiciliario por presentar en un programa a la supuesta hija no reconocida del ex presidente peruano Alejandro Toledo.

“¡Apantalla tarugos por no decir apantalla pen-tontos! La que estuvo en arraigo domiciliario”, expresó la actriz.

También, Laura Zapata habló sobre la actual presencia de Laura Bozzo en la televisión pública mexicana, pues desde hace algunas semanas la peruana se integró al elenco del reality Las Estrellas bailan en Hoy, concurso que se transmite todas la mañanas en el matutino de Televisa. La reconocida villana de telenovelas mexicanas, lamentó que la televisión le pague a Bozzo por hacer desfiguros.

La presentación de Laura Bozzo y Carlos Bonavides causó polémica. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

“Que pena me da la TV Mexicana exaltando la vulgaridad y regalando dinero a extranjeras ordinarias y groseras”, twiteó.

Los usuarios de la plataforma comentaron en las publicaciones de Laura Zapata. Por medio de texto, sus seguidores le dieron la razón y se unieron en la crítica por el posible nombramiento de la conductora de 68 años si el cantante Paolo Botti gana las elecciones de su municipio el próximo 6 de junio. Con expresiones como “Es el colmo” o “Qué horror”, sus fans concordaron con su opinión.

Por su parte, en el video que difundió el ex académico a través de redes sociales, Laura Bozzo dijo que se siente honrada por la invitación por lo que analizará la propuesta y ya piensa en impulsar los servicios de guardería como apoyo a las madres de familia que viven en el municipio.

Por otro lado, la peruana ha tenido distintos enfrentamientos con el jurado del show donde está concursando a lado del actor Calos Bonavides. Principalmente, las disputas son entre la “Juez de hierro” Lolita Cortés y la titular de Laura en América. Incluso, Bozzo se atrevió a gritarle “Ábrete, p*rra a la juez debido a la fuerte crítica que recibió.

