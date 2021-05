Segundas partes en el amor: 7 grandes parejas de Hollywood que rompieron y volvieron al estilo Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron después de 17 separados, pero no son las únicas estrellas de Hollwyood que se dieron una segunda oportunidad

Cuando nadie lo esperaba Jennifer Lopez y Ben Affleck se reconciliaron tras 17 años separados. Esta segunda vuelta de la pareja apodada “Bennifer” generó gran vuelo y tiene a todo el mundo hablando de esto. Un historia de amor que revivió cuando ambos disfrutaban de sus recientes solterías. No son las únicas estrellas que han apostado a una segunda vuelta. ¿Siempre es una buena idea volver con un ex? Probablemente no. Pero para algunas parejas, un descanso (o dos) es exactamente lo que su relación necesitaba para tener éxito.

Volver con un viejo amor no es para todos. Son pocas las parejas famosas que se separaron y volvieron a estar juntas años más tarde. Y aunque no todas las segundas partes son buenas, algunas consiguieron que el segundo capítulo superara al primero.

Con todo, hay evidencia de que una ruptura no siempre es el capítulo final de una historia de amor.

Beyoncé y Jay Z

Beyonce y Jay Z conforman uno de los matrimonios más icónicos de la escena musical. No obstante, la pareja también atravesó una gran crisis que los llevó a la separación

Jay Z y Beyoncé se conocieron a finales de los años 90 cuando la cantante tenía 18 años. Queen B eligió los MTV Music Awards de junio de 2004 para mostrarse por primera vez con quien había sido su novio durante dos años. Se casaron en una una boda íntima y secreta en 2008, a la que sólo asistieron 40 invitados de lujo, como George Clooney o Chris Martin, en su apartamento de New York. Y cuatro años más tarde nació su primera hija, Blue Ivy, confirmando que la feliz pareja estaba en uno de los momentos más estables de su vida.

Pero en 2015 todo se desmoronó. Después de un negocio fallido -la plataforma de streaming Tidal de la que ambos eran copropietarios-, salió a la luz que Jay Z le había sido infiel, un hecho que confirmó hace un par de años en una entrevista muy personal para The New York Times.

Beyoncé decidió alejarse de él por un tiempo. Sin embargo, la artista terminó perdonándolo y dándole una segunda oportunidad poco tiempo después. Fue la música lo que salvó su relación y lo que le sirvió de terapia a ambos para superar ese bache en el matrimonio.

Ese mal momento personal en la vida de los artistas quedó plasmado en los álbumes Lemonade de Beyoncé, y 4:44 de Jay Z. En sus canciones, la cantante habla sin censura de la traición y hasta de la amante de su marido, mientras Jay Z le pide perdón por la infidelidad. El punto final de la crisis fue el nacimiento de sus gemelos Sir y Rumi en 2017.

En abril de 2018, para su décimo aniversario de casados, la pareja más influyente de la música decidió renovar sus votos en una playa privada de Malibú. El íntimo evento fue organizado por el rapero para sorprender a su esposa y jurarle una vez más amor eterno.

Justin Timberlake y Jessica Biel

Jessica Biel y Justin Timberlake (Reuters)

Justin Timberlake y Jessica Biel se enamoraron en el 2007 durante una fiesta de los Globo de Oro, en Los Ángeles. El flechazo fue instantáneo. Sin embargo, pocos confiaban en el éxito del romance, teniendo en cuenta que el ex de Britney Spears había protagonizado coqueteos fugaces con otras estrellas contemporáneas como Cameron Díaz o Scarlett Johansson.

Todo iba bien hasta que en marzo de 2011 la pareja comunicó a los medios que habían decidido separarse, cuatro años después de su primera cita. Sin embargo, la ruptura no duró demasiado y a los pocos meses estaban de nuevo juntos. Se comprometieron en diciembre de ese año.“Ella es la persona más importante de mi vida”, dijo Timberlake sobre Biel, a quien le pidió que se casara con él durante una vacaciones en Montana.

En una boda secreta en Italia, en 2012, los actores dieron el “sí, quiero”. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Silas, en abril de 2015. Cuatro años más tarde, el matrimonio enfrentaba una nueva crisis cuando el cantante fue fotografiado en actitud cariñosa con la actriz Alisha Wainwright, su coestrella en la película “Palmer” y dirigió la atención de la prensa hacia su esposa por la supuesta infidelidad. “Lamento haber puesto a mi maravillosa esposa y familia en esta vergonzante situación. No es el ejemplo que quiero darle a mi hijo”, alegó Timberlake, achacando el desliz al consumo de alcohol. “Bebí mucho aquella noche y me arrepiento de mi comportamiento”. Biel respondió con un like a la publicación de su marido en Instagram dejando sin efecto los rumores de una crisis entre ellos.

Con la llegada del pequeño Phineas, que nació en 2020, la pareja se muestra consolidada y feliz con la familia que formaron pese a los altibajos en una relación que ya lleva 14 años.

Orlando Bloom y Katy Perry

Katy Perry y Orlando Bloom (The Grosby Group)

Orlando Bloom y Katy Perry se han convertido en una de las parejas favoritas dentro del espectáculo. El romance comenzó hace más de cuatro años y, como la mayoría de las relaciones, ésta también ha tenido altibajos. A pesar de ello, ahora están juntos y más felices que nunca. El primer encuentro entre Orlando y Katy fue en 2016 en un local de hamburguesas de In-N-Out en Los Ángeles tras la ceremonia de los Globos de Oro.

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, la intérprete de “Roar” narró que el actor le robó una hamburguesa y que ella decidió hacer una excepción al quedar encantada por el atractivo del inglés. “Yo estaba sentada con Denzel Washington y la tomó y yo dije: ‘Espera, ¿quién?... ¡Es muy lindo! Bien, tómala’. Luego lo vi en una fiesta y le dije: ‘¿Cómo están esas cebollas descansando en tus muelas?’ Él me respondió: ‘Me gustas’ y el resto es historia”, contó.

Esa noche comenzó todo entre ellos, pero después de un año de citas, los representantes de la pareja confirmaron que se estaban “tomando un espacio respetuoso y amoroso” el uno del otro. La cantante admitió que en 2017 tocó fondo cuando se separó del actor y por las bajas ventas de su quinto disco, Witness. “Había roto con mi novio y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé”, admitió.

La pareja de Hollywood retomó su relación en 2018 y un año después anunciaron su compromiso, exactamente el Día de San Valentín. La boda estaba planeada para el 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19 su unión matrimonial todavía tendrá que esperar. En agosto pasado confirmaron el nacimiento de su hija Daisy Dove Bloom.

Gigi Hadid y Zayn Malik

Gigi Hadid y Zayn Malik (Reuters)

La modelo y el ex integrante de One Direction se conocieron en una fiesta de Victoria’s Secret en 2015 y de inmediato, el cantante invitó a salir a Gigi a un lujoso restaurante de Nueva York. Luego, los paparazzis los captaron al salir juntos de una fiesta que ofreció Justin Bieber, tras los American Music Awards, y los rumores de un romance incrementaron. Antes de comenzar su noviazgo, Hadid había salido con Cody Simpson (ex novio de Miley Cyrus) y con Joe Jonas (ahora esposo de Sophie Turner). Por su parte, el cantante estaba comprometido con Perrie Edwards, quien dijo que Zayn rompió con ella a través de un mensaje de texto.

En 2016, la modelo participó en el video de la canción “Pillowtalk“ de Zayn y después confirmaron su noviazgo. Su debut en una alfombra roja fue en mayo en la MET Gala. Sin embargo, en marzo de 2018 anunciaron a sus fanáticos que estaban separados, con mensajes en que expresaban su agradecimiento y respeto, a través de Twitter.

Un mes después parecía que se habían reconciliado. Gigi no estaba completamente segura de que retomar la relación fuera la decisión correcta pero optó por aceptar un nuevo intento. En octubre confirmaron que estaban juntos con una selfie. En enero de 2019, volvieron a tener problemas y se separaron, ya que “querían enfocarse en sus carreras”. En esta nueva pausa cada uno tomó su propio rumbo y Hadid salió con Tyler Cameron por casi dos meses.

A finales de ese año, la ex pareja retomó la comunicación y tuvo su última reconciliación. Hadid confirmó en abril de 2020 que estaba embarazada. El pasado 23 de septiembre, a través de las redes, dieron a conocer que su hija Khai ya había llegado al mundo.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Justin Bieber y Hailey Baldwin dieron un demorado "sí, quiero" en el altar en 2018 (Reuters)

Aunque Justin y Hailey ahora están felizmente casados, la pareja tuvo varias idas y vueltas. Se conocieron cuando la modelo tenía 12 años gracias a que su padre, Steven Baldwin, los presentó en el backstage de The Today Show. Cinco años después de ese incómodo encuentro, en 2016, comenzaron a salir, pero no fue un romance fácil. A los pocos meses, todo se terminó abruptamente y Bieber empezó a verse con la modelo Sofia Richie.

Se dejaron de seguir en redes sociales y no hablaron durante un año y medio. Todo empeoró entre ellos cuando Justin reavivó su romance con su ex Selena Gomez hasta que los dos terminaron definitivamente en marzo de 2018. “No hablamos durante bastante tiempo y hubo muchas cosas raras que sucedieron”, dijo la modelo a The Times. Baldwin y Bieber volvieron a ser más que amigos en junio de ese año, y el resto, como dicen, es historia.

El cantante canadiense le propuso matrimonio a Hailey solo un mes después, y se casaron en secreto en un registro civil de la ciudad de Nueva York en septiembre. Un años más tarde, dieron el “sí, quiero” en una ceremonia religiosa en un lujoso hotel de Carolina del Sur.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones (AP)

El 18 de noviembre del año 2000 Michael Douglas y Catherine Zeta Jones celebraban una boda multitudinaria y carísima en el hotel Plaza de Nueva York a la que asistió casi todo Hollywood. Su historia de amor comenzó cuando Douglas conoció a la actriz en un festival donde ella promocionaba la película “La Máscara del Zorro” y él le espetó: “¿Sabes que voy a ser el padre de tus hijos?”. La fama de seductor del actor y ser tan directo con ella chocó con el fuerte carácter de la actriz, quien no dudó en rechazarlo. Sin embargo, un ramo de flores a modo de disculpa y varias citas después desembocaron en el amor que hoy se profesan. El matrimonio tiene dos hijos, Dylan, de 19 años, y Carys, de 17.

En el turbulento mundo de Hollywood, donde los actores se casan y divorcian al por mayor, ellos se han mantenido juntos contra todos los pronósticos y varias crisis. Pese a que muchos no apostaban por este romance debido a la diferencia de edad que separaba a los actores, él de 56 y ella de 31, dos décadas después son uno de los matrimonios más duraderos del cine.

Los 25 años que los separan no han sido, en cambio, lo que ha hecho que su vida juntos no fuera tan maravillosa como esperaban. En 2010, Douglas fue diagnosticado con cáncer de garganta que logró superar. Una enfermedad que el propio actor aseguró haber desarrollado debido a su afición al sexo oral, aunque tiempo después se retractó y pidió perdón a su esposa por el daño que le había causado con sus declaraciones al diario The Guardian.

En 2011, Zeta Jones admitió que padecía depresión y un trastorno bipolar que le llevó a dos internaciones por voluntad propia. Las horas más bajas para la pareja estaban por llegar. En agosto de 2013 se supo que los actores habían decidido separarse un tiempo para “evaluar y trabajar en su matrimonio”. Después de un impasse de varios meses y mucha terapia de pareja, en 2014 se reconciliaron. “Tuve la suerte de casarme con mi mejor amigo y hemos estado juntos en las buenas y en las malas”, declaró recientemente la actriz.

Behati Prinsloo y Adam Levine

Adam Levine y Behati Prinsloo se conocieron en 2012 (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Para el líder de Maroon 5 fue necesario salir con otra persona para darse cuenta de que la modelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, era la indicada. Adam Levine no siempre pensó que el altar era el lugar hacia el que se dirigía. Tras terminar su noviazgo con Anne Vyalitsyna, otra modelo de Victoria’s Secret, el cantante y Prinsloo empezaron a salir.

Al año de noviazgo, se separaron y cada uno siguió por caminos distintos por un tiempo. Levine mantuvo un breve romance con Nina Agdal, otra reconocida modelo, a quien dejó al poco tiempo por mensaje de texto para proponerle matrimonio a Prinsloo. Lejos de enojarse, Nina le deseó lo mejor a la pareja: “Estoy feliz por ellos. Si algo está destinado a ser, entonces lo será”, dijo cuando fue consultada por la prensa sobre el compromiso de su ex.

“Todavía no creo necesariamente que tengas que casarte a menos que conozcas a alguien que te haga querer casarte. Y luego te casas y es maravilloso”, dijo el cantante en su paso por The Tonight Show en 2013. Pese a las dudas de Levine, la pareja finalmente se casó en 2014. Son padres de dos niñas: Dusty Rose, de 4 años, y Gio Grace, de 3.

SEGUIR LEYENDO: