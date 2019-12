“Nos conocimos en una fiesta sorpresa en Hollywood en un club privado rodeados de un montón de gente”, explicó el protagonista de Friends with Benefits más tarde, en los primeros capítulos de su libro Hindsight & All The Things I Can’t See in Front of Me. “En un momento de la conversación se me ocurrió hacer un comentario sarcástico que nadie del grupo, excepto ella, pilló. Lo sé porque Jessica fue la única que se rió de lo que había dicho. Entonces me di cuenta de que teníamos mucho en común. No todo el mundo entiende el humor negro”, añadió el actor.