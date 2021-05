“Esa no era mi hija”: Eugenio Derbez contó cómo iniciaron los problemas con Aislinn y que los llevaron a terapia

(Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

Aislinn Derbez fue la que más sufrió durante la grabación de la primera temporada de De viaje con los Derbez. Entre su reciente maternidad y los conflictos con su entonces esposo, Mauricio Ochmann, la imagen de la actriz quedó expuesta e incluso la situación provocó problemas graves con su papá, el comediante mexicano, Eugenio Derbez.

Fue el mismo actor y productor quien compartió los altercados con su hija mayor, con quien tuvo que tomar terapia para mejorar su relación y solucionar los cotratiempos.

Según Eugenio, el humor de su primogénita cambió radicalmente tras convertirse en mamá y es que tenía problemas para conciliar el sueño y a la niña le afectó el viaje por Marruecos.

Esto casi la orilla a abandonar la experiencia al lado de su familia. “Hubo un momento que me dijo, no creo aguantar, me voy a regresar”, recordó el creador de contenidos en entrevista con El Gordo y La Flaca.

Eugenio Derbez confesó cómo fueron los problemas con Aislinn durante su viaje a Marruecos

En esta conversación, el mismo patriarca de la dinastía le pidió que no se fuera porque tenían un contrato firmado, pero aceptó que la que viajaba con ellos hace dos años no se parecía en nada a su adorada hija.

“Fue difícil, pero en esta segunda temporada es otra persona, de hecho la de Marruecos no es mi hija”, confesó entre risas.

“En Marruecos fue de ¿qué le pasó a mi hija?”, añadió.

Fue Alessandra Rosaldo quien aclaró que los problemas de Aislinn fueron provocados por su reciente maternidad: “Ella no durmió todo ese viaje, con una bebé de 10 meses en ese momento, para ella fue muy muy estresante”.

El mismo Eugenio confesó previamente que el rodaje de la primera temporada de De viaje con los Derbez le dejó severos conflictos con su hija mayor y es que ella se sintió desplazada por su padre y le provocó un “rencor escondido”.

“Con Aislinn tomé terapia, como de parejas pero de padre e hija, porque sí hubieron muchas cosas que se rompieron por la presión de estar como productor y papá”, comentó en entrevista con el mismo programa.

“Las cosas estaban muy tensas y un poco distantes... yo sentía que no era igual y un día me dijo ‘papá, primero tenemos que arreglar nuestra situación’. Aislinn tenía un rencor un poco escondido conmigo”, añadió con los ojos llorosos.

De acuerdo con Eugenio, el sentimiento de la ex esposa de Mauricio Ochmann comenzó porque un día no la dejó hablar, pero no lo hizo con la intención de censurarla o quitarle presencia, sino porque había un guion establecido para aquella escena.

“Mi hija se quedó con el sentimiento de ‘por qué mi papá que ya tiene una carrera hecha, es famoso, no me deja brillar, por qué quiere robarse el cuadro, por qué mi papá no me deja hablar, por qué quiere ese protagonismo todo el tiempo’. Y yo no sabía eso, cuando me lo contó en terapia le dije ‘hija cómo vas crees que voy a querer robarte el foco’”, se sinceró.

Esta situación fue diferente con José Eduardo Derbez, con quien puso cimentar mejor su relación: “Me unió más de lo que me había unido cualquier otra experiencia con él”.

Con esta foto comenzaron a hacer la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez (Foto: Instagram @vadhird)

La nueva temporada estará disponible a partir del 20 de mayo en Amazon Prime Video, y hasta hace unas horas los detalles de este nuevo viaje familiar estaban reservados.

Ahora se sabe que Eugenio, Alessandra, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, viajaron por algunas emblemáticas reservas naturales de Estados Unidos, todo a bordo de un camión privado y acompañados por un grupo pequeño del staff de la casa productora.

Decidieron adoptar este estilo de viaje porque inició la pandemia por COVID-19 y se activaron diversas medidas sanitarias que los llevaron a cancelar un viaje que incluía un destino lejos de su hogar en Los Ángeles, California.

Como ya se había mencionado, en esta segunda temporada no estará incluido ni Mauricio Ochmann ni la pequeña Kailani.

