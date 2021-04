Banda MS y Carlos Rivera arrasaron con “no me pidas perdón” en los Latin AMAs 2021

Durante la sexta edición de los premios Latin American Music Awards, transmitidos por Telemundo, La Banda MS y Carlos Rivera sorprendieron al público con una colaboración que dejó impactados a todos los espectadores.

Con el éxito “No me pidas perdón” en versión acústica, los intérpretes de la banda sinaloense arrasaron con los corazones de los presentes y cantaron con el famoso Carlos Rivera, quien también ha participado en teatro musical.

Cabe señalar que este sencillo es parte del nuevo disco Positivo Acústico de la banda liderada por Sergio Lizárraga, el cual se dio a conocer este 15 de abril en todas las plataformas de música y cuenta con varias canciones en acústico y duetos que prometen ser un éxito para los fans de este grupo.

Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en la que Telemundo pudo llevar a cabo una ceremonia de premisos presencial aún con la pandemia por COVID-19, pues el pasado octubre, la cadena transmitió los Premios Billboard de la Música Latina.

MEX00. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 05/03/2020.- La Banda MS cantó en acústico uno de sus grandes éxitos (México). EFE/José Méndez

Así como el anterior, los Latin AMAs se llevaron a cabo en BB&T Center en Sunrise, Florida, Estados Unidos y se volvieron más estrictos los protocolos de sanitarios para evitar contagios de coronavirus.

Se montaron seis escenarios que fueron colocados en círculo para los artistas participantes, también se esterilizaron los escenarios y equipos antes de las actuaciones y se les asignó un micrófono propio a cada uno de los artistas que participarían en la gala.

La premiación fue conducida por la actriz mexicana, Jacqueline Bracamontes y se presentaron otros cantantes como Ricky Martin, Carlos Vives, Carrie Underwood, David Bisbal, Juanes, Joss Favela, Ana Bárbara, entre otros.

Este año, las nominaciones para estos reconocidos premios se basaron en datos de streaming, ventas, difusión y actividad social según análisis de Billboard a través de sus aliados de MRX Data y Next Big Sound, del 17 de enero de 2020 al 21 de enero de 2021. Sin embargo, los ganadores fueron elegidos por sus fans.

Carlos Rivera como guerrero tlaxcalteca (Foto: Instagram@guaxitux)

Carlos Rivera semidesnudo en pintura

El ex académico Carlos Rivera se vio recientemente involucrado, tras la difusión de una obra pictórica de la artista Guadalupe Xicohténcatl Tuxpan, quien en su más reciente exposición“Raíces de una artista tlaxcalteca” en la galería de arte Domingo Arenas, en el ayuntamiento de Zacatelco del estado mexicano, presentó una obra donde se puede ver al cantante entre magueyes y con el volcán Malinche de fondo.

Según la autora, para ella el cantante egresado de La Academia que ha conseguido un notable éxito internacional es un ejemplo a seguir para toda la comunidad del poblado, pues destaca sus dotes para salir adelante y conseguir el triunfo.

“Carlos Rivera es una inspiración, un ejemplo para todos nosotros, porque es un guerrero, en varios de sus conciertos habla del estado y de lo orgulloso que está de sus raíces”, expresó Xicohténcatl para El sol de Tlaxcala.

La artista que inauguró su exposición temporal este 13 de abril acompañada por el presidente municipal Tomás Orea Albarrán, quien encabezó la ceremonia inaugural, indicó que la pintura tiene un significado muy especial, ya que en ella se ve la Malinche, vista desde Huamantla; la hacienda de Santa Bárbara, símbolo de cultura y mestizaje y un maguey que representa la gastronomía local.

*Con información de AP

