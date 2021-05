Acapulco Shore 8: a qué hora y en dónde se puede ver la repetición de los capítulos

Karime y Chile observando lo que traía Nacha en su maleta (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

La octava temporada de esta serie llena de fiesta comenzó el pasado 27 de abril a través del canal de televisión MTV y la plataforma Paramount+, los episodios nuevos de Acapulco Shore se estrenan cada martes a las 10 de la noche.

Quienes se se perdieron alguna transmisión de Acapulco Shore 8 o quienes deseen revivir algún momento de la serie tienen varias opciones para ver los capítulos, pueden disfrutarlo en redes sociales oficiales, checar la retransmisión de MTV o aprovechar la prueba gratis de la plataforma Paramount+.

Este miércoles 12 de mayo habrá repetición a través del canal MTV en los siguientes horarios (tiempo del Centro de México): Comienzan las vacaciones (capítulo 1) a las 3:10 pm; Siguen las vacaciones (capítulo 2) a las 4:10pm y Una noche de Pasión (capítulo 3) a las 5:05pm. Este último también se transmitirá a las 9:00pm.

Los besos de tres y de cuatro han protagonizado la serie (Foto: captura de pantalla/paramountplus.com)

Por otro lado las redes sociales verificadas de Acapulco Shore transmitieron en vivo el capítulo más reciente y dejaron disponible el video para su visualización, hasta el momento no lo han borrado ni han especificado cuanto tiempo permanecerá online. La cuenta de Twitter oficial de este reality es @AcapulcoShore y la de Instagram es @acapulcoshore.

El canal oficial de YouTube MTVLA también transmitió el capítulo 3 y todavía se encuentra disponible, de igual forma en este espacio se suben los avances y resúmenes del contenido de cada episodio, en dichos videos los seguidores del reality pueden disfrutar de las escenas más importantes o determinantes.

Si los fans de este reality optan por contratar o aprovechar la prueba gratuita de Paramount + lo que deben hacer es ingresar al sitio para registrarse con nombre, correo electrónico y contraseña, el precio es de 79 pesos al mes.

En esta temporada "el despacho" es una carpa triangular con luces led (Foto: captura de pantalla/paramountplus.com)

Esta plataforma ofrece a sus clientes 7 días de prueba gratis, así que si las personas sólo desean ver lo que se perdieron de Acapulco Shore, podrán cancelar su suscripción antes de ese tiempo sin que se les cobre algún cargo.

Como una manera de extender este contenido, los vacacionistas están constantemente transmitiendo en vivo dentro de la cuenta de Twitter de Acapulco Shore, durante esas transmisiones los fans pueden enviarles preguntas.

“EL DRAMA NO TERMINA! No te pierdas EstudioShore EN VIVO en todas nuestras redes sociales Manda tus preguntas y @Karime_AcaShore @benifalcon @JaylinCastella2 y @Jackyoficial te las van a contestar #MTVAcaShore”, escribió el martes 11 de mayo la cuenta oficial de Twitter, dicha sección se desarrolla cada semana.

Debido a la pandemia provocada por la COVID-19, los shores tuvieron que grabar la temporada alejados de antros llenos de multitudes y fiestas con otras personas.

Este fue el primer vistazo a la mansión (Foto: MTVLA)

La octava temporada tuvo lugar en una ostentosa mansión con los suficientes elementos para que los participantes del reality se “queden en casa”. Entre dichos lujos se encuentra un antro dentro de las instalaciones con zona de baile y tubo incluidos, habitaciones que nada le piden a una suite presidencial, múltiples zonas con alberca y vista al mar.

“Era una burbuja de producción, no salíamos con gente, no había beso de 100, era todos contra todos en la casa, cantina en la casa, no había más que perdernos el respeto en casa”, declaró Karime en una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV.

El elenco completo es el siguiente: Alba Zepeda, Beni Falcón, el tiktoker Diego Garciasela, Eduardo “Chile” Miranda, de 28 años, Fer Moreno, quien tiene 23, ‘Nacha’ Michelson, Isabel Castro, Jackie Ramirez, Jaylin Castellano, Jibranne “Jey” Bazan, de 27 años y la modelo Karime Pindter de la misma edad.

