“Te acuerdas de mí”: Revelaron presunto romance entre dos miembros del elenco

Revelaron presunto romance entre dos miembros del elenco de 'Te Acuerdas de Mí'. (Foto: @teacuerdasof/ Instagram)

El pasado 3 de mayo finalizó Te acuerdas de mí, telenovela protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina. En más de una ocasión, miembros del elenco estuvieron envueltos en polémicas como fue el caso de la propia Molina al recibir críticas por su aspecto físico y más recientemente Marisol del Olmo, quien presuntamente se enamoró de uno de sus compañeros reparto.

Así lo dio a conocer la conductora Martha Figueroa en el programa Con Permiso: “Dicen que en Te acuerdas de mí, Marisol se enamoró de un compañero de la novela que es Antón Araiza”, reveló.

Después la periodista de espectáculos comentó que fue algo parecido a lo que sucedió con Jerónimo Rodríguez, quien fue pareja de la actriz. Esto debido a que Rodríguez fue director de fotografía de la serie El juego de las llaves, en la cual trabajó a Marimar Vega, presunta razón por la cual terminó su relación con Marisol.

A pesar de que Antón Araiza y Marisol del Olmo no han confirmado una relación, ambos se mostraron juntos en un live de Instagram realizado en la casa de la actriz. Durante esta transmisión se les cuestionó si son pareja, ya que los personajes de los dos actores estaban juntos dentro de la ficción, pero omitieron responder. Además del video en vivo, los actores también han subido fotografías juntos en su cuenta de Instagram

De acuerdo con la periodista Martha Figueroa, Marisol del Olmo se enamoró de su compañero de reparto Antón Araiza (Foto: Instagram @soymarisoldelolmo)

TE ACUERDAS DE MÍ SUPERÓ EN RATING A LA VOZ SENIOR

La historia está basada en la serie turca Reina de noche y explora la historia de Pedro Cáceres (Gabriel Soto), un hombre encerrado en un matrimonio sin amor, pero su vida cambia cuando conoce el amor a primera vista en Vera Solís (Fátima Molina). Sin embargo, Cáceres tendrá que abandonar sus sentimientos debido a las amenazas de su suegro.

La última emisión de esta telenovela, producida por Carmen Armendáriz, alcanzó un rating de 3.8 millones de televidentes, por lo que superó por un 172% al programa de la competencia que se transmitió en el mismo horario, La Voz Senior, de acuerdo con la cuenta de Twitter de Televisa Prensa.

El reparto de esta producción estuvo protagonizado por Gabriel Soto, Fátima Molina, Guillermo García Cantú, Marisol del Olmo y Juan Carlos Barreto. Además contó con las actuaciones especiales de Natalia Téllez, Alex de la Madrid, Nina Rubín, Federico Ayos, María Penella y Rebecca Jones.

Gabriel Soto se mostró feliz de haber participado en un proyecto de esa magnitud, y compartió en una entrevista para El Canal de Las Estrellas cómo fue su experiencia trabajando en Te acuerdas de mí: “Ahora vengo a un personaje y a un proyecto muy intenso y fuerte. Creo que Pedro es uno de los retos más grandes con los que me he encontrado en mi carrera”, compartió.

Por su protagónico en "Te acuerdas de mí", Fátima Molina recibió críticas por su aspecto físico (Foto: @lafatimamolina/Instagram)

En cuanto a Fátima Molina, la actriz protagonizó una polémica debido a que recibió críticas por su aspecto físico. Según usuarios de redes sociales, la actriz “no daba el ancho” para el protagónico de la telenovela y algunos de los comentarios más frecuentes fueron hacia su tez morena:

“Este tipo de comentarios, me parece que en pleno 2021 no están en tela de juicio. Uno puede criticar u opinar de si el personaje no me gusta, si la historia no me gusta, si no me gustaron los pantalones que te pusieron o si el peinado”, expresó para el programa El Gordo y la Flaca.

