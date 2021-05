Luis Miguel estaría listo para regresar a la escena con nuevo material discográfico

Foto: Instagram @lmxlm

En el marco del éxito que ha tenido la nueva entrega de la bioserie de su vida, el cantante Luis Miguel podría estrenar nuevo material discográfico. Ello después de que la disquera con la que trabaja presuntamente lo presionara para una nueva entrega.

Según informó el periodista Luis Magaña en su columna de opinión, “El Sol” habría trabajado en el material desde hace más de un año y medio, pero abandonó el proyecto una vez que comenzó la contingencia sanitaria por Covid-19 en el mundo.

El material en el que Luis Miguel supuestamente habría trabajado se mantuvo en el género bolero: “Se evaluó la posibilidad de compilar boleros que al ídolo le gustan; según dicen esa idea lo entusiasmó y hasta entregó dos maquetas, con un tema de Roberto Cantoral y otro de Armando Manzanero , pero luego fueron las vacaciones pandémicas y se le olvidó”.

Según lo relatado por el periodista, Luis Miguel tendría que lanzar el álbum cuanto antes, pues de no ser así “incumpliría un contrato discográfico”, lo cuál traería problemas en materia legal para el cantante.

Luis Miguel en uno de sus últimos shows (Foto: @lmxlm)

“Por ello sería imperativo que la estrella se meta al estudio de grabación cuanto antes, ya sea para terminar lo iniciado o para grabar algo diferente, pero debe tener ya una oferta musical fresca o se arriesgaría a una demanda por incumplir su contrato discográfico”, concluyó Magaña en El Universal.

Por otra parte, el día de ayer, Luis Miguel celebró otro logro, pues se consagró como el primer mexicano en romper el récord de descargas en Spotify.

“El Sol de México” informó sobre este nuevo reconocimiento a través de su cuenta de Instagram, donde dejó claro por qué sigue siendo el “rey” de la música en muchos aspectos.

De acuerdo con la publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram, Luis Miguel es el primer artista mexicano en superar las 5,000,000,000 descargas de sus canciones. La noticia fue compartida por el artista, quien también se consolidó como el tercer latino en obtener esta distinción.

(Foto: lmxlm / Instagram)

La empresa Warner Music México compartió este logro y añadió un álbum de la mencionada plataforma musical que incluye varios de los éxitos más recordados de “Micky”: Suave, Hasta que me olvides, Qué nivel de mujer, Culpable o no, Tengo todo excepto a ti o Por debajo de la mesa, son sólo algunos de los temas que conforman esta lista.

Además, el tema Ahora te puedes marchar, lanzado en 1987, es considerado uno de los más vendidos en todo el mundo. De acuerdo con la revista Quien, esta canción ha generado unas ganancias de USD 364,335 y ha sido reproducida Spotify 278,435,662 de veces.

Estos datos los obtuvo de la investigación The Most Valuable Song from Every Country (La Canción Más Valiosa de todos los Países), realizada por la empresa australiana S Money y que obtiene sus resultados de la plataforma Kworb y las reproducciones registradas en Spotify.

Estos son sólo algunos de los eslabones de la cadena de éxitos recientes de Luis Miguel, ya que hace unas semanas también fue nominado como el mejor cantante latino de la década.

En la terna impulsada por los Pollstar Awards compite con otros grandes de la música como: Alejandro Fernández, Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Jennifer López, la banda Maná, Marc Anthony, Ricky Martin, Romeo Santos y Selena Gómez.

