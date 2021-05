Bárbara de Regil respondió a las críticas en Instagram: “Quiero que te dejes de meter a mis redes para decirme cómo pensar”

Bárbara de Regil volvió a convertirse en tendencia de Twitter por un mensaje, ahora sobre su manera de quitarse el dolor (IG: barbaraderegil)

La modelo y actriz Bárbara de Regil, esta vez estalló en su cuenta de Instagram contra sus detractores que le comentan cosas negativas, principalmente relacionadas con su aspecto físico como la forma de sus dientes o su rostro.

En un vídeo de su red social, aprovechó el final de una de sus rutinas de ejercicio para pedir que no se metan a su cuenta sin seguirla, solamente para insultarla. Detalló que son los comentarios “negativos” los que aumentan la inseguridad de las mujeres.

“Me parece sumamente pobre de tu parte, que no me sigas y te metas a mi Instagram a comentarme cosas feas, quiero que sepas que yo pienso que eso dice más de quién eres tú y de cómo eres tú y cómo vives”, inicio con una descripción de Regil en sus redes sociales.

“Por este tipo de comentarios las mujeres llegamos a tener inseguridades con nuestros defectos, pero qué crees mujer, una vez que aceptas tu defectos, nadie los puede usar en tu contra”, dijo la actriz quien además abundó que dejaría de prestar atención a este tipo de insultos.

Foto: Barbara de Regil.

Por otro lado, hizo gala de la actitud positiva que siempre la caracteriza y mando un mensaje para sus seguidoras, les pidió estar orgullosas de quiénes son y que no dejen que comentarios en contra de la apariencia física afecten su día.

“Siéntete orgullosa de ser quien eres. Nunca permitas que la energía de nadie te afecte, estás dejando que es apersona consiga lo que quiere y entre tu vida, lo mismo cuando alguien te da un regaló físico, si no lo quieres, ni no lo abres y ya”, expresó Regil sobre los comentarios negativos en Instagram.

En tanto también expresó que es un jardín lleno de flores que solo da amor para sus fans y “buenas vibras”. Sin importar los mensajes negativos que llegue a recibir, mencionó que seguirá amado a quienes le comentan publicaciones.

“Yo Bárbara no necesito flores, yo Bárbara ya tengo un jardín un enorme lleno de flores y girasoles en todo mi cuerpo, ya estoy plantada de amor, por eso doy amor, porque ya tengo alegría, los amo”, finalizó en su mensaje.

Foto: Captura/Instagram @despiertamercia

Por otro lado, recientemente Bárbara de Regil le dio un cabezazo a su madre en una de sus publicaciones más recientes y desató las críticas en redes sociales. “Tú me diste primero”, se escucha a decir a la actriz en el clip que derivó en una nueva polémica.

Pese a que la también modelo busca sonreír, y “contagiar” a otros con su actitud positiva y sus retóricas “saludables”, no sé escapa de las polémicas que le valen críticas e incluso burlas. Ahora los internautas, después de ver cómo le asestó un golpe a su madre, no perdieron el tiempo en expresar que Bárbara necesita ayuda.

“No me extraña, se ve una persona que necesita ayuda urgentemente”, escribió un seguidor en Instagram. “Wow, ella dice que se llevan así, pero yo en lugar de la mamá le doy una trompada, realmente a la mamá hay que tratarla con amor y respeto”, se lee en otro de los comentarios de la publicación.

Otros usuarios de Instagram destacaron que se “notó”, que a la madre de Bárbara le dolió el cabezazo. Hicieron un llamado para que la actriz respete a su madre y la honre en vez de golpearla. “Dios que tremendo golpe. Se ve que le dolió a la Sra. Dios dijo, respeten y honren a sus padres”, se lee también en la red social.

