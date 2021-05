La verdad del amor que vivieron Luis Miguel y Verónica Castro

(Foto: @vroficial, @lmxlm/Instagram)

Son muchas las mujeres que conforman la larga lista de amores de Luis Miguel, pero recientemente el nombre de Verónica Castro cobró gran relevancia en la historia del “Sol del México” y es que también estaría incluida en su largo expediente sentimental.

Durante los últimos días han surgido algunos testimonios sobre lo que la actriz y el cantante vivieron hace varios años y que incluyó un “encerrón” en la casa de Acapulco, un anillo y un adiós.

El fotógrafo Hanzael Zárate dio un amplio panorama de lo que vio hace más de 20 años entre Luis Miguel y Verónica Castro en la lujosa casa del paradisiaco puerto.

De acuerdo con el también periodista, él vio cuando la protagonista de Los ricos también lloran y el intérprete de Ahora te puedes marchar arribaron a la mansión, donde permanecieron por varias horas.

Video: Instagram @sueltalasopatv

“Se para la camioneta, se baja Luis Miguel y se baja Verónica Castro. Luis Miguel dio algunas indicaciones o algo dijo a su gente de seguirdad y se metieron, no me dio tiempo de tomar fotos o grabar... estuve bastantes horas esperando, nunca los vi salir. Estuve muy tarde ahí y no salieron nunca”, declaró en entrevista con De Primera Mano.

De acuerdo con Zárate, las celebridades permanecieron en la famosa propiedad de Acapulco, Guerrero, por más de tres años, de lo que no tiene pruebas porque el tiempo jugó en su contra, pero confía en lo que vio.

“Me acuerdo bastante bien, era muy ella, venía como si hubiera estado trabajando, venía en vestido, por eso la reconocí inmediatamente... Mis ojitos lo vieron, mi corazoncito lo sufrió y mi cartera lo lloró”, aseguró contundente.

Esta no es la primera persona que evidencia un romance entre Luis Miguel y “La Vero”. El diseñador Mitzy fue uno de los primeros en asegurar que entre ambas personalidades ocurrió un amorío en el que incluso hubo un anillo de por medio.

(Foto: @vrocastroficial, @lmxlm/Instagram)

El famoso diseñador de modas, conocido por crear el majestuoso vestido de novia que usó Thalía cuando se casó con Tommy Mottola en el año 2000, y por vestir a múltiples personalidades del medio del espectáculo como Salma Hayek, Maribel Guardia, Rocío Dúrcal y Verónica Castro, entre muchas otras; confesó que Luis Miguel quiso salir con la protagonista de varios melodramas mexicanos.

En entrevista con Suelta la sopa, Jorge García Cárdenas, nombre real del artista de la confección, recordó cuando “Micky” le dio un hermoso anillo a la también conductora para halagarla e invitarla a salir.

“Luis Miguel era muy enamorado y le llevó de regalo un anillo, yo no sé de peso pero si era un anillo que se veía que era un buen regalo. Vero decía: ‘¿cómo?, yo puedo ser tu mamá'”, declaró.

Pero quizá la primera vez que se mencionó un romance entre Luis Miguel y Verónica Castro fue cuando Gabriela Bo, ex esposa de Cristian Castro, lo destapó en una entrevista.

La paraguaya fue cuestionada sobre este romance hace unos años y aunque no dijo nada claro, dejó entrever que esta situación pudo desencadenar la rivalidad entre el “Gallito Feliz” y “El Sol de México”.

Las diferencias entre ambos cantantes fue retratada en Luis Miguel, la serie, donde se ve la envidia que el cantante siente ante el éxito de No podrás, tema que catapuló la carrera del hijo mayor de Verónica Castro.

Sobre esta situación, diferentes personas que acompañaron a los artistas en aquella época confirmaron el conflicto y hasta señalaron a Daisy Fuentes como la responsable de esta pelea.

