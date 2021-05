“Con joyas”: Luis Miguel habría intentado conquistar a Verónica Castro, 17 años mayor que él

Además de Verónica Castro, Mitzy viste a otras artistas (Foto: @vrocastroficial, @lmxlm/Instagram)

Jorge García Cárdenas, mejor conocido en el medio del espectáculo como “Mitzy”, declaró que hace muchos años fue testigo de como Luis Miguel pretendió a la actriz Verónica Castro, a pesar de la diferencia de edad, pues la mamá de Cristian Castro es 17 años más grande que “El Sol”.

El famoso diseñador de modas, conocido por crear el majestuoso vestido de novia que usó Thalía cuando se casó con Tommy Mottola en el año 2000, y por vestir a múltiples personalidades del medio del espectáculo como Salma Hayek, Maribel Guardia, Rocío Dúrcal y Verónica Castro, entre muchas otras; confesó que Luis Miguel quiso salir con la protagonista de Los ricos también lloran.

El originario del estado de Michoacán, dio una entrevista para el programa Suelta la sopa, en donde reveló que él estuvo presente cuando el interprete de Cuando calienta el sol le dio un increíble regalo a la conductora, un hermoso anillo con el que quiso halagarla e invitarla a salir pero Verónica Castro se negó por la diferencia de edad.

“Luis Miguel era muy enamorado y le llevó de regalo un anillo, yo no sé de peso pero si era un anillo que se veía que era un buen regalo. Vero decía -cómo, yo puedo ser tu mamá-”, declaró.

Con su polémico comentario, Verónica Castro se sumaría a las personalidades que intentaron ser conquistadas por los encantos del cantante nacionalizado mexicano como Andrea Legarreta, Patricia Manterola, Alejandra Ávalos, Luz Elena González y Yanet García, mujeres que rechazaron a Luis Miguel.

Cada una de ellas, habló sobre su experiencia en diferentes medios de comunicación, en especial, se sinceraron en entrevistas sobre cómo ocurrió su contacto con el interprete de Tengo todo excepto a ti. Recientemente, la cantante Alejandra Ávalos se atribuyó que dicha canción está inspirada en el amor que el cantante de 51 años le profesó pero que no se pudo concretar porque ella sólo quería su amistad. Hace algunos días, la cantante se disputó la dedicatoria de la canción con Lucia Méndez.

Sin embargo, muchas otras mujeres del medio fueron las que cayeron enamoradas por el protagonista de Fiebre de Amor, película que grabó a lado de Lucero, con quien se le vinculó por su cercanía en el rodaje de la cinta. Adela Noriega, María Yazbek, Lucia Méndez, Sasha Sökol, Issabela Camil, Alicia Machado, Mariah Carey, Stephanie Salas, Aracely Arámbula, entre otras. Incluso, a finales de los 90 se le relacionó con la actriz Salma Hayek.

En su momento, hubieron rumores sobre que el cantante también tuvo una relación con Alejandra Guzmán Foto: @lmxlm / Instagram. @michellesalasb / Instagram.

Muchos de esos noviazgos fueron fugaces, sólo el que sostuvo con la protagonista de La Patrona, llegó a un compromiso legal, pues contrajeron nupcias en el año 2006 y procrearon dos hijos, Miguel y Daniel Gallego Arámbula. Sin embargo, su matrimonio terminó aproximadamente en el 2009. A partir de ese momento, la chihuahuense se encuentra luchando para que Luis Miguel se haga cargo económicamente de sus dos hijos.

Cuando era joven, a finales de los años 80, Luis Miguel tuvo una relación amorosa con Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel, de la que resultó su primogénita, la modelo Michelle Salas. El cantante puertorriqueño no la reconoció por mucho tiempo, pues a donde quiera que iba decía que no era su hija. No obstante, tiempo después aceptó el lazo sanguíneo que tiene con la nieta de Silvia Pinal. Hoy en día, quedó al descubierto parte de su relación padre-hija a través de su bioserie.

En el último capítulo de Luis Miguel, la serie, se dieron a conocer detalles de cómo Micky se involucró en la educación de su única hija y se conoció porqué la dejó de ver por 11 años.

