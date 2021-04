Luego de compartir canciones dolidas, la “Kim Kardashian mexicana” negó rompimiento con Vicente Fernández Jr.

Un rumor y ciertas señales podrían indicar una separación entre Mariana González y Vicente Fernández Junior, pues luego de varios meses de relación, ahora la pareja comienza a dar señales de un presunto rompimiento.

Una de las mujeres más hermosas de México, quien recibe cientos de halagos en sus redes sociales todos los días por su belleza y un escultural cuerpo, producto, según ella misma lo ha confesado, de múltiples cirugías plásticas, podría estar dando señales de un desamor.

Así lo confesó en 2020: “Yo siempre he dicho: soy una mujer fabricada, soy una mujer hecha, soy una mujer toda operada, soy pura producción, todo es arreglo. Todo esto que ven lo logro a base de estarme haciendo cosas, desde mis ojos”. Esta confesión la hizo la modelo en una cama de una clínica, luego de someterse a otro retoque estético: “Soy 80% cirugía, 20% noches de pasión y buena genética”, añadió.

La joven que ha sido bautizada entre el público como “la Kim Kardashian mexicana” ha aparecido en sus redes sociales cantando un par de canciones “dolidas”, tal es el caso del tema Y te vi con él de Montez de Durango. Y aunque la modelo y empresaria no hizo alguna dedicatoria en la interpretación, algunas voces ya comienzan a especular que se encuentra triste por una separación con Vicente Jr.

Tal es el caso de la vlogger Chamonic, quien aseguró en su cuenta de Instagram que la joven no fue vista en un acto de campaña de su hasta ahora pareja, quien se encuentra postulado como candidato a diputado en el estado de Jalisco con el Partido Encuentro Solidario (PES): “A mí no me crean, pero me dicen que Mariana y Vicente Jr. están distanciados, que no estuvo ayer apoyándola en su campaña ni se han visto juntos”, escribió.

Y es que la pareja que inició su romance en mayo de 2020, en plena pandemia, ha llamado la atención por la diferencia de edad –él es mayor que ella por 19 años-, además la “Kardashian mexicana” ha destacado por convertirse en una influencer de la moda seguida por casi un millón de followers.

“Pues ellos nos tienen acostumbrados a verlos 24/7 juntos. Ese es el problema de compartir todo cuando están en pareja y cuando no los vemos pues pasa esto”, añadió la Instagramer que difunde información del espectáculo.

Y es que la propietaria de una conocida boutique de la cual también es modelo no asistió al festejo familiar de Alejandro Fernández en el popular rancho de Los tres potrillos, donde le celebraron sus 50 años con música de mariachis y rodeado de sus amigos y familiares.

“También pues Mariana compartió dos videos cantando unas canciones medio tristes y Vicente Jr. nada ha compartido. Cabe destacar que tampoco fueron a la fiesta del Potrillo, pero tiempo al tiempo”, añadió.

MEX3674. GUADALAJARA (MÉXICO), 22/01/2021.- Vicente Fernández Jr participa hoy de una rueda de prensa para anunciar su candidatura a una diputación local por el Partido Encuentro Solidario (PES), acompañado por su novia Mariana González, en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). El empresario y cantante Vicente Fernández Jr, hijo del famoso cantante mexicano del mismo nombre, anunció este viernes que buscará convertirse en diputado en la próximas elecciones del 6 de junio. EFE/ Francisco Guasco

Sin embargo, algunas horas después de la publicación de la Instagramer, la misma Mariana escribió en los comentarios de la publicación y desmintió que estuviera pasando por un bache en su relación con el hijo de “don Chente”, quien además de su reciente incursión en la política, también está por lanzar una nueva producción discográfica bajo el nombre La oveja negra.

“Hermosa, estamos súper bien… traemos agendas diferentes, diferentes municipios, y el día del cumple de Alejandro me tocó (ir a) Yahualica y a él otro. Salimos tarde, por eso no se asistió a lo de Alejandro, que lo visitamos ayer domingo”, escribió este lunes la joven de 37 años que se ha dicho muy enamorada e incluso ya ha convivido en viajes familiares con la llamada dinastía Fernández.