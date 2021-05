“Es una carta de amor”: a quién le dedicará Luis Gerardo Méndez su nueva película

El actor no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su padre (Foto: Instagram @luisgerardom)

El actor Luis Gerardo Méndez regresó a México para presentar su nueva película Medios hermanos, en la que fungió como productor en Estados Unidos, después de un difícil año en el que perdió a su papá por Covid-19. Además, reveló para quién está dedicada esta cinta cinematográfica.

El tan querido famoso mencionó en entrevista para Ventaneando que durante los últimos doce meses su vida dio un cambio drástico, pues la emergencia sanitaria por coronavirus afectó directamente a su familia y sobre todo a su progenitor.

“Particularmente, cambió muchísimo el significado de esta película para mí. Es una carta de amor a mi papá. Fíjate como es la vida, yo tenía la película lista desde diciembre, pasé Navidad con mi papá y pensé en ponérsela en la computadora. Después dije ‘no, que la vea en la pantalla grande’, pero ya no pasó. Seguramente andará arriba de un coche viéndola”, destacó Luis Gerardo.

Asimismo, recalcó que después de todo lo que pasó en su entorno cercano, su vida cambió por completo y tuvo que replantearse su forma de percibir la vida.

Luis Gerardo Méndez en compañía de su padre (Foto: Instagram/@luisgerardom)

“Pasas a cuestionarte cómo pasas tu tiempo, cuáles son tus prioridades, tus valores, tus jerarquías. En el lado creativo, me puse por primera vez a escribir, algo que nunca había hecho. Hay que reinventarse y poner la cabeza en otro lado. Yo estoy loco y no me para la cabeza. También debemos aprender a descansar y saber que no está mal no hacer nada”, remarcó el artista para el show de espectáculos transmitido por TV Azteca.

Respecto a Medios hermanos, el actor mencionó que con este filme espera mostrar no sólo las relaciones familiares, sino también ahondar en temas como la migración.

“Una de las cosas que teníamos claras es que queríamos hablar, si de la relación entre hermanos y padres, pero sobre todo de la relación entre México y Estados Unidos [...] Queríamos presentar a un personaje mexicano; un empresario exitoso que tiene una compañía de aviación y que se viste de traje. Nunca hemos visto un personaje así en Hollywood”, remarcó.

Cabe recordar que el actor nacido en Aguascalientes, denunció a mediados de marzo que su padre no sólo había fallecido por Covid-19, sino también por negligencia médica.

Mediante un mensaje desde su cuenta oficial de Instagram, el histrión dedicó unas emotivas palabras en memoria de su familiar y destacó las desafortunadas circunstancias que ocasionaron el fallecimiento del médico Luis Gerardo Hernández Ayala, alias “Güicho” a los 65 años de edad.

Luis Gerardo Méndez en compañía de su padre. (Foto: Instagram/@luisgerardom)

“Se lo llevó el jodido bicho. Se contagió haciendo su trabajo. 65, diabetes, hipertensión y todas las otras”, escribió el actor en la red social, “¿qué chingados hacías dando consultas? ¿Por qué carajos no te pusieron la vacuna si era febrero?”.

“Diré tan solo que las negligencias son muchas, en todos los niveles. Y que la desinformación de los de arriba llega a todos los rincones. Ya hablaremos de eso otro día. Hoy te celebramos a ti. Tu vida, tus historias, tus risas”, continuó.

Luis Gerardo compartió un largo mensaje despedida a su padre con sus seguidores y celebró su profesión, recordando algunos de los momentos más importantes de su vida juntos.

La noticia del fallecimiento del padre del actor se dio a conocer el pasado 5 de marzo, gracias a las redes sociales de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes.

En el comunicado que emitió la institución se lee el siguiente mensaje: “La Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc plantel Aguascalientes lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Luis Gerardo Hernández Ayala”. Acompañado de un breve memorial: “Amigo incondicional de nuestra institución, con innegable vocación educadora; profesional íntegro, comprometido con la práctica médica con el humanismo”.

