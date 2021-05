El momento en que Andrea Legarreta y Sofía Villalobos se quebraron al hablar con uno de los sobrevivientes de la tragedia en el Metro

Alejandro, su mamá y su novia asistieron al matutino para compartir su experiencia (Captura: programa Hoy)

A unos días de la tragedia que paralizó a México por el derrumbe de una trabe de la Línea 12 del Metro, Andrea Legarreta y Sofía Villalobos pudieron platicar con Alejandro Porcayo, uno de los sobrevivientes del accidente que hasta ahora ha provocado la muerte de 25 personas y decenas de heridos.

El pasado lunes 3 de mayo, el transporte que brinda servicio a miles de personas de la CDMX y el área metropolitana, sufrió la ruptura del tramo elevado de la “Línea Dorada”. Hasta el día de hoy, ya suman 25 los fallecidos y 79 personas lesionadas.

Fue esta mañana, durante la emisión de Hoy, cuando la conductora Andrea Legarreta, junto con la periodista Sofía Villalobos y la psicóloga Estela Durán, contaron con la presencia de Alejandro Porcayo, Perla Bedolla y Karla, lesionado, madre y novia, respectivamente. En un ambiente triste, Alejandro fue interrogado sobre su recuerdo del trágico accidente que vivió la noche del lunes.

“Todo se basa en tres imágenes que fue estar en el celular, sentir el impacto de los tubos y sentir cómo me deslizaba hacia abajo (...) lo primero que se me vino a la mente fue, se cayó el Metro, una caída de esa altura es como ya, qué me puedo esperar”, contó reflexivo.

Con rostro empático, la esposa Erik Rubín se familiarizó con el relato del joven de 21 años, mientras que su madre y su novia escucharon atentamente con la mirada perdida. Alejandro agradeció a Dios por estar vivo, sin embargo, explicó que es una situación que no lo ha dejado tranquilo y siente un mar de emociones que lo quiebran constantemente.

“Al ver a la gente, al escucharla, me entra mucho pánico, al verme sangrado me espanta más. Cuando volteo al frente, alguien que había caído sobre mí no tenía una mano y en ese momento mi pánico se elevó al máximo y comencé a revisar sino me hacía falta algo a mí”, narró.

(Foto: Twitter/SGIRPC_CDMX)

Con la voz entrecortada por lo que escuchó, la periodista preguntó a la señora Perla cómo se enteró de lo ocurrido, a lo que la mamá de Alejandro recordó que primero le llamaron y al hablar con él, corrió al lugar del suceso. Con un abrazo duradero, la señora recibió a su hijo.

“Ver que estaba bien, el alma me vino, sentí una calma”, declaró.

Por su parte, en un acto de empatía, Andrea Legarreta les brindó unas palabras de apoyo a ambos, pero en especial a la madre, pues se sintió identificada y se dijo consiente de lo impensable que es perder a un hijo.

“Al final, el amor de una madre no puede ni siquiera pensar en perder a un hijo y tú junto con él volviste a nacer. Celebramos mucho que estés aquí, amor”, dijo.

Alejandro y Karla tuvieron miedo de vivir lo mismo que Nancy Ledezma y su novio (Captura: programa Hoy)

Por su parte Karla, joven con la que Alejandro ha formado una relación de noviazgo por cuatro años, explicó que se enteró por las noticias y se comunicó con los padres del sobreviviente, quienes le dieron a conocer la situación en la que se encontraba. Karla dijo que fue un acontecimiento horrible: “En ese momento me dio mucho miedo porque te imaginas lo peor”.

Alejandro Porcayo lamentó las defunciones que dejó el accidente y manifestó su intención de ayudar en lugar de recibir.

“A mí me gustaría tener los medios para poder ayudar a todos. No tengo la manera de cómo hacerlo pero tan siquiera un granito de arena poner de ahora en adelante cada vez que pueda. Creo que es muy significativo para mí ayudar que recibir”, compartió.

