Camilo difundió una íntima fotografía con Evaluna y se volvió tendencia

El cantante colombiano Camilo publicó una reveladora fotografía a través de su cuenta oficial de Instagram. En ella se puede observar al intérprete de Ropa Cara y de Tu tu empiernado desde la cama con Evaluna, actriz y cantante venezolana con la que ha sostenido una relación desde hace seis años.

Pese a que la imagen fue borrada por el músico de 27 años una hora después de haber sido publicada, varios medios especializados en espectáculos y farándula rescataron la fotografía por medio de capturas de pantalla. Entre ellos, el programa de revista Suelta la Sopa, quienes se encargaron de difundirla a través de la misma red social con el siguiente mensaje: “Evaluna y Camilo ventilan momento íntimo en redes”.

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y algunos internautas expresaron su preocupación con respecto a Ricardo Montaner, padre de la intérprete de 23 años. “Ricardo Montaner se va a infartar”, “Verán el regaño de Ricardo por eso” y “Papá Montaner ni lo va a querer ver”; fueron algunos de los comentarios expuestos en la fotografía difundida en la red social del programa de Telemundo.

La fotografía fue eliminada por Camilo una hora después de haber sido compartida, sin embargo algunos medios especializados en espectáculos obtuvieron una captura de pantalla (Foto: Captura de pantalla/ Instagram @sueltalasopatv)

Por su parte, hubo usuarios que aseguraron que lo único que busca la pareja es “llamar la atención” y tildaron de “exagerado” el comentario de Suelta la Sopa, pues consideraron que no hay nada de íntimo y especial en la fotografía. “La gente siempre se va más allá, como si estuvieran desnudos o cualquier cosa anormal”, expresaron desde una cuenta dedicada a la decoración y organización de eventos sociales. Fue así como Camilo se volvió tendencia durante la tarde de este miércoles

Cabe destacar que la pareja ha sido tendencia en más de una ocasión. Previo a la publicación de la fotografía en la que los artistas aparecen empiernados, Evaluna causó revuelo mediático hace algunas semanas tras la confusión de una dinámica realizada por la venezolana en redes sociales que provocó la especulación por parte de sus 16 millones de seguidores sobre un posible embarazo.

Ante esto, la actriz comentó que, por el momento no puede ni desea tener hijos con Camilo debido a que su actual trabajo con Nickelodeon no se lo permite, así lo informó a través de un en vivo transmitido por Instagram, donde sostuvo una conversación con “El Puma”. Esto también lo comentó Camilo en entrevista con Paty Chapoy, ya que aseguró que no está en sus planes convertirse en padre de familia en el corto plazo.

La pareja ha protagonizado varias polémicas a través de redes sociales y también han sido tendencia en más de una ocasión (@evaluna)

Otra de las polémicas en las que han protagonizado Camilo y Evaluna en redes sociales, fue una noticia inventada por “El Chiguire Bipolar”, sitio web venezolano orientado a la sátira en el que se aseguró que el cantautor de 27 años coleccionaba las uñas de la hija de Ricardo Montaner en un frasco.

Sin embargo, varios medios de comunicación colombianos desmintieron la imagen donde presuntamente Camilo recolectó las uñas de Evaluna e incluso la emisora RCN Radio indicó que, después de haber realizado una investigación en Twitter, se descubrió que la fotografía data del año 2015 y que fue publicada originalmente por la productora japonesa Mitsuyo Ohta.

Por otra parte, Camilo ha utilizado sus cuentas oficiales para pronunciarse en contra de lo que ha ocurrido Colombia desde el pasado 28 de abril, cuando se realizó una protesta pacífica en rechazo a una reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque.

