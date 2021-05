Qué le pasa a mi familia: por qué la telenovela de Juan Osorio se extenderá

Así fue la revelación del cambio de rostro de este personaje (Foto: captura de pantalla/lasestrellas.tv)

El pasado 3 de mayo la actriz Eva Cedeño subió a sus historias de Instagram un anuncio en el que informó a sus fans sobre la ampliación de esta telenovela. Este programa se transmite de lunes a viernes en el horario de las 8:30 de la noche.

Esta actriz da vida a Regina, es una de los tres hijos de Luz en ¿Qué le pasa a mi familia? y escribió el siguiente mensaje temporal en su cuenta de Instagram:

“Debido a su gran éxito, la telenovela @qlepasaamifamilia será alargada por dos semanas. Estaba entre planes que la novela tuviera 92 capítulos pero ahora tendrá 102″ En su publicación también agradeció a las personas que ven este programa.

Como cada semana de transmisiones se estrenan 5 capítulos nuevos, este aumento implica que la telenovela de Juan Osorio estará al aire dos semanas más, así que su final se verá aproximadamente en la primer semana de julio.

Así fue el anuncio por parte de la actriz (Foto: captura de pantalla Instagram/@evacedenor)

De acuerdo con el boletín publicado en la página oficial de Las Estrellas, esta producción de Juan Osorio comenzó a filmarse el pasado 12 de noviembre de 2021, en ese entonces Televisa informó que serían 92 capítulos.

Hasta el momento el productor no se ha pronunciado al respecto ni ha informado a su público sobre esta ampliación, sin embargo la telenovela no está próxima a su finalización y va en el capítulo 51, el cual está disponible para su visualización en el sitio oficial del Canal de las estrellas.

Y es que de acuerdo con los tuits de Televisa Prensa, esta telenovela suele ganar la preferencia de la audiencia mexicana ante las producciones de TV Azteca con las que coincide el horario. Además de que la expectativa alrededor de esta producción se vio alimentada por el reciente cambio de uno de los actores.

Así es como anuncia Televisa el estado de la audiencia en sus programas(Foto: captura de pantalla Instagram/@televisaprensa)

El inicio de temporada de Survivor México fue el 7 de abril y la telenovela protagonizada por José Ron lo superó por casi un millón de espectadores con una audiencia de 2.8 millones de televidentes. “¡Gracias por tu preferencia!” escribió la cuenta de prensa de dicha televisora, en la cual se informan constantemente los números de rating de su programación.

La telenovela de Televisa y el reality de Azteca coinciden en horario entre las 8:30pm y las 9:30 de la noche.

De acuerdo con esta misma cuenta, el pasado 26 de abril la telenovela en la que también salen Diana Bracho y María Sorté volvió a superar otro programa de Azteca Uno con una audiencia de 2.8 millones de televidentes, se trataba de La voz Kids.

El 23 de marzo Fernando Noriega Orozco hizo su primera aparición como Mariano en un capítulo de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

Primera aparición de Fernando Noriega (Video: Instagram @qlepasaamifamilia)

Gonzalo ‘N’ el actor quien daba vida a Mariano, tuvo que ser sustituido después de que se girara una orden en su contra para atender una denuncia, ya que la actriz Daniela Berriel lo acusó de ser cómplice de abuso sexual.

En el clip publicado en el portal oficial de El canal de las Estrellas, la esposa de Mariano entra a una habitación mientras él está desabotonándose la camisa, lo llama por su nombre y cuando la cámara enfoca su rostro, ella se acerca a besarlo, revelando así la nueva imagen del villano de la telenovela.

La cuenta de Instagram preguntó al público si se irían de luna de miel con Mariano, algunos de los comentarios fueron los siguientes: “Si me cambian al marido como a ella, sí jajajaja” y “Muchos dicen el matrimonio te cambia y lo cambió demasiado”, sin embargo, otros televidentes señalaron que preferían al anterior actor “Este man no le queda el personaje es muy viejo ya para ella” e incluso algunos no comprendían la razón de la sustitución.

