“Prepotente” y acudió intoxicado con Yordi Rosado: tremendas acusaciones contra Kuno Becker

El actor Kuno Becker está bajo el ojo del huracán desde que fue acusado de prepotente dentro de la producción de la telenovela Fuego Ardiente y ahora podría estar inmiscuido en un escándalo relacionado con drogas y alcohol.

De acuerdo con la revista TV Notas, el actor de 43 años fue el famoso que asistió en estado inconveniente con Yordi Rosado, razón por la que la entrevista no pudo salir al aire y fue catalogada como el “peor” encuentro de este tipo en la historia del conductor de Miembros al aire.

La publicación contactó a una persona cercana al actor del melodrama de Televisa, donde supuestamente también ha tenido una conducta reprobable.

“Kuno es una persona un tanto difícil, siempre está de malas y a veces parece que se metió algo porque anda como loquito y se comporta muy extraño; eso sí, nunca ha faltado a un llamado y es de los que llegan supertemprano”, declaró la persona que también atestiguó algunos problemas muy graves con su compañero de reparto, Carlos Ferro.

La fuente consultada por la revista mexicana destacó que al inicio de las grabaciones de Fuego Ardiente, Kuno se mostró cooperativo, accesible y de buen humor, pero conforme han avanzado en el rodaje su estado anímico ha cambiado radicalmente, lo que podría ser derivado del consumo de sustancias tóxicas.

“Como tal, no lo he visto, pero a veces sí es muy cambiante su estado de ánimo, de un minuto a otro puede pasar de estar muy de buenas y haciendo bromas a los de producción a estar enojado y furioso desde muy temprano... desde las 7 de la mañana está con una pila que no es confiable porque es demasiada energía, está como extasiado, emocionado y raro, te digo que es muy extraño”, aseguró.

La persona cercana a Kuno lo señaló como el famoso que asistió en estado inconveniente al estudio de Yordi Rosado para una entrevista, contenido que finalmente no fue transmitido por las malas condiciones del material.

“Muy pocos saben que él es el famoso a quien Yordi se refería. Nadie sabe qué se mete, pero Yordi tiene razón, ¡se pone como loco!”, declaró la fuente cercana al actor.

Yordi Rosado habla acerca de su peor entrevista, fue con un famoso que estaba "drogadísimo" (Captura de pantalla / YouTube Atypical Te Ve)

“Durante la entrevista nunca dijo nada lógico o coherente. Yordi le preguntaba una cosa y él contestaba otra, estaba como ido, hablaba cosas sin sentido”, añadió la fuente.

La misma persona resaltó que finalmente la entrevista no se usó para no exponer a Kuno, quien sí temió que su identidad se revelara cuando Rosado lo dijo en la entrevista con Carlos Alazraki.

“No puedo decir su nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero es una persona que llegó, literal, drogadisísimo, hasta atrás, alucinado. No podía yo hacerle una sola pregunta. Le hacía una pregunta y habló una hora seguida, no hacía una pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas”, comentó Yordi hace casi dos meses.

El ex conductor de Otro Rollo se negó a revelar la identidad del famoso, pero se desató la polémica cuando el actor Fernando Carrillo salió a desmentir que fuera él.

“Jamás escuché al buen @YordiRosado decir algo así de mí. ¿O sí Yordi? Alguien que me muestre a YORDI diciendo esto y le doy 50.000 pesos. Quiero verlo y escucharlo de boca de Yordi. ¿O será una persona doble cara? ¡¡¡Así se despidió de mí en WhatsApp!!!”, escribió el actor en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento ni Yordi o Kuno se han pronunciado, pero el actor sí ha compartido algunas imágenes de la convivencia con sus compañeros de Fuego Ardiente.

