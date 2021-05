“Oídos sordos”: la mamá de Bárbara de Regil habló tras el violento cabezazo que le dio su hija

Foto: Captura/Instagram @despiertamercia

Después de la polémica que se generó en redes sociales por el cabezazo que le dio a su mamá, Bárbara de Regil platicó sobre el tema con su progenitora, quien aseguró que se trata de un juego que hacen desde que la actriz era una bebé.

El pasado fin de semana, la actriz que debutó en la telenovela Bajo el alma, le propició un fuerte golpe con el costado de su cabeza a su mamá, la señora Gabriela Alfaro.

con la frase “Tú me diste primero”, la artista de 33 años de edad se escudó para chocar con ella cabeza con cabeza. Debido a que compartió su travesura en sus historias de Instagram, sus fans comenzaron a cuestionar su comportamiento.

Por ese motivo, “Chayo”, conocida así por su personaje en la exitosa adaptación de la serie Rosario Tijeras, se vio en la necesidad de compartir una captura de la conversación que tuvo con Gabriela Alfaro después de que se hiciera viral su video.

En la plática, su madre confirmó que la situación no fue más que un juego que llevan haciendo desde hace mucho tiempo y que los comentarios de los usuarios de internet se dieron porque necesitan de qué hablar.

“¿En serio?, no lo puedo creer. No hagas caso, tesoro, tienen que tener algo de qué y de quién hablar y no importa. Esas personas no tienen ni idea de nuestra relación tope borrego, desde que eras una bebé lo jugábamos. Te amo. Oídos sordos a palabras necias y menos cuando cero saben de nuestra relación”, escribió Gabriela.

Como mensaje alterno, la prima Marco Antonio Regil culpó a los medios de comunicación por alterar lo sucedido a su favor. Sin embargo, el día en que posteó su video y cuando se hizo viral, hubieron algunas personas de redes sociales que tacharon a la actriz de ser agresiva con su madre y de necesitar ayuda urgente, a pesar de que Bárbara usa su perfil para promover una actitud positiva y el acondicionamiento físico.

Como es costumbre, la protagonista de Loca por el trabajo hizo una dinámica en sus historias de Instagram, donde invitó a que sus seguidores le hicieran cualquier tipo de preguntas que ella respondería si eran algo verdadero o falso. Dentro de las casi 40 respuestas, Bárbara contestó que es muy llevada con su familia y compartió un video en donde está bailando con su mamá la canción de Elvis Presley.

“¡Verdadero! y mi mamá y yo más. Nos llevamos muy pesado desde hace más de 20 años”, expresó.

Por otro lado, aprovechó el espacio para tratar el tema de su personalidad, en donde reveló que sí se considera una persona fuerte y explosiva pero que actualmente ya puede controlar sus emociones. También desmintió tener una nariz operada y recordó que tuvo complicaciones en su primera operación de busto debido a que le colocaron implantes usados.

Además, comentó que ella no hace ejercicio excesivo como muchos piensan debido a la marcada figura que tiene e incluso precisó que su rutina de ejercicio la realiza en una hora, tal vez en una hora y media, pero que no más tiempo.

En el marco de su aniversario de bodas número cuatro con Fernando Schoenwald, la actriz aseguró que ella nunca perdonaría una infidelidad porque una vez lo hizo pero las cosas terminaron mal y esas acciones no están justificadas. También, declaró que antes de casarse le llovían pretendientes.

El fin de semana, Bárbara organizó una pequeña reunión con sus familiares más cercanos para celebrar su aniversario. En la cena, se presentó Kurt, quien interpretó la canción Vengo del futuro, en cuyo videoclip participaron como pareja.

