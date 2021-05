Stephanie Salas vs. Luis Miguel: “¿Para cuándo la serie de las mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras?”

Luis Miguel y Stephanie Salas

La cantante y actriz Stephanie Salas ha sido una de las mujeres más importantes en la vida de Luis Miguel y ahora, con el reciente estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, su relación con el cantante ha quedado al descubierto en muchos aspectos. Sin embargo, la madre de la primogénita del “Sol de México” se ha mostrado en desacuerdo con el trabajo que se ha hecho en la producción de Netflix.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Stephanie retomó una historia que originalmente fue escrita por el maquillista Juan Peralta, en la que se critica que la ficción ha hecho a un lado la versión de los hechos de Stephanie y, en su lugar, se ha limitado a retomar las interpretaciones del vocal sobre lo ocurrido.

“Oigan, hoy por fin pude pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo súper padre, actuaciones, caracterización, vestuario, etc., pero me quedé pensando y ¿para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras?”, escribió el usuario @juanperaltamakeup, según retomó Stephanie Salas en la plataforma digital.

“Que no se puede ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos. Again (de nuevo), que padre que Luis Mi contó su versión, que padre que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o las ‘abnegadas’”.

FOTO:Instagram/@stephaniesalasoficial

Hay que recordar que Stephanie Salas, interpretada por la actriz Pilar Santacruz, aparece desde la primera entrega de la serie con el nombre de “Sophie” y como un “encuentro casual” en la vida amorosa de Luis Miguel. En un inicio, dicha representación causó la molestia de Michelle Salas, quien es producto de la relación que mantuvieron Luis Miguel y Stephanie.

Y es que, según ha narrado la propia Stephanie, la relación de noviazgo con el cantante duró al menos dos años. Y, si bien Micky se ausentó una vez que supo que estaba embarazada, Luis Miguel se convirtió en parte recurrente de sus vidas una vez que Michelle nació. Incluso, según narró, su hija conoció a su abuelo Luis Rey y convivió durante sus primeros años de vida con la familia del cantante.

Por su parte, la actriz que da vida a Salas en la ficción, ha hablado múltiples veces sobre las imprecisiones de la serie. Tan solo en el 2018, cuando se estrenó la primera temporada, escribió un comunicado en redes sociales para referirse a la presunta mala imagen que se dio de la hija de Sylvia Pasquel.

Pilar Santacruz, aparece desde la primera entrega de la serie con el nombre de “Sophie” y como un “encuentro casual” en la vida amorosa de Luis Miguel. FOTO:Netflix

“No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción, y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un propósito comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero esta no retrata los hechos como sucedieron”, escribió Santacruz.

Ahora, en esta segunda entrega de la bioserie, se ha podido observar a Stephanie en su faceta de madre. Primero con Michelle siendo una inquieta y tierna niña de siete años que busca tener un acercamiento con su padre y después con una Michelle adolescente, de 18 años, que la reta para irse a vivir con su él y que renuncia a la protección que la familia Pinal le ofrecía.

