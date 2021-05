La transformación de Pilar Santacruz: de una mujer violentada en “El Chema” a “Sophie” Salas en “Luis Miguel, la serie”

Foto: @pilarstcruz / Instagram.

Uno de los personajes más esperados en Luis Miguel, la serie hizo su entrada de lleno en esta segunda temporada. Se trata de “Sophie” Salas, interpretada por la actriz Pilar Santacruz quien se sinceró con Infobae México sobre el poderoso mensaje que está llevando a la trama con su caracterización.

Pues según confesó, con este personaje no sólo se detalla la vida de Micky, Michelle y “Shopie” Salas, sino también se muestran temas delicados como el abandono paternal, mismo que repercute en estos tres personajes.

La actriz además recordó sus pasos por El Chema, spin-off de El Señor de los Cielos, experiencia que le ayudó a la construcción de “Sophie” y de otros personajes más.

Y con una transición tan significativa de una mujer violentada de “Marta” a la valentía, con el papel de “Sophie”, muchos fueron los aprendizajes y mensajes que ahora busca llevar a la sociedad.

“Cuando te das cuenta de algo tienes una responsabilidad sobre ello y eso siento; la responsabilidad de salir y decirle al mundo ‘ey, esto es importante y esto no es normal’, dejemos de normalizar esto, dejemos de poner nuestra atención en lo que no es importante, veamos esto porque está generando mucha disrupción en nuestro mundo”, dijo Pilar Santacruz a Infobae México.

Con esta declaración la actriz hace un llamado a ver los temas detrás de la ficción, pues muchos de ellos aún son considerados como tabúes, razón que no permite actuar al respecto o simpatizar con otros.

Pues más allá de los secretos detrás de la vida del Sol de México, Santacruz es capaz de mostrar una realidad de muchas personas al tener un padre ausente.

Sobre ello explicó que el mensaje de “Shopie” en la serie es muy poderoso al elegir siempre el amor sobre cualquier cosa; además, es justo este aprendizaje el que más resalta de haber trabajado en la producción de Netflix.

“Elegir pararnos desde el amor o desde el miedo y que en una situación tan difícil y con tantos matices de profundidad y tan contenciosa, este personaje, decida pararse desde el amor y decir ‘voy a darle estabilidad emocional a mi hija’ me parece poderosísimo”, confesó.

El haberle dado vida al personaje basado en Stephanie Salas “es una gran fortuna”, ya que la experiencia no sólo enriqueció su experiencia como actriz, sino también como mujer.

Además de este gran aprendizaje, Pilar Santacruz expresó su gratitud al interpretar a una mujer como la cantante, a quien también admira por el “discurso tan poderoso que tiene en esta serie”.

Pues con ella se abren las puertas a la reflexión de lo que tan comúnmente ocurre, según la actriz, no sólo los hijos son los afectados con un padre ausente, ya que los hombres “se están perdiendo de algo que es precioso y que es un proceso hermoso”.

Como una mujer que muestra públicamente su apoyo a los derechos de las mujeres con fotografías sosteniendo pancartas con mensajes como “Quiero caminar sin miedo” o “Vivas, libres, sin miedo”, Pilar Santacruz resaltó la importancia de llegar a las pantallas con un mensaje tan importante como el de su personaje.

“Me da mucho gusto que se empiecen a tocar estos temas que siguen siendo temas tabúes; yo creo que siempre se tocan desde un lugar muy superficial y en esta serie se toca con profundidad y puedes ver y sentir qué pasa con estos personajes y lo que genera en ellos”.

Idea con la que también coinciden los espectadores de la bioserie, pues uno de los temas de los que no se dejó de hablar en el final del segundo capitulo de Luis Miguel, la serie fue el encuentro del cantante con Michelle Salas.

Además del tierno abrazo de un momento tan especial, muchos usuarios en redes sociales compartieron los sentimientos que la escena les dejó, mientras que otros confesaron haber llorado con la escena.

¿CÓMO FUE LA CONEXIÓN CON DIEGO BONETA Y MACARENA ACHAGA?

Al representar a este personaje, Pilar Santacruz no sólo relató cómo fue la puesta en escena, sino también el haber trabajado junto al protagonista, Diego Boneta y a su hija interpretada por Macarena Achaga.

Primero, en una relación madre e hija en la serie, su relación con Achaga fue el ponerse en el lugar de los personajes y reflexionar sobre las vivencias de cada una.

Macarena Achaga interpretó a la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel

Según confesó a Infobae México, la experiencia fue “sentarnos como mujeres juntas y decir ‘cómo ves esto, o sea, cómo ves que esto sea tan común. Cómo lo vives tú, cómo lo vivirías tú desde tu papel de hija; cómo lo viviría yo desde mi papel de madre’”.

Mientras que con Diego Boneta también experimentó esta misma convivencia, de la que destacó que el actor es “un compañero increíble, generoso, cálido y amoroso”.

DE PILAR SANTACRUZ A “SOPHIE”

En palabras de la actriz, en esta segunda entrega de Luis Miguel, la serie se presenta a un personaje que ya conocíamos de la primera temporada, aunque en esta ocasión todo es “más intimo y sienta las bases de lo que va a impactar a todo el mundo a su alrededor”.

Pero para llegar a esta interpretación, Santacruz primero conoció a Stephanie Salas por medio de videos que tomó como referente de quién es la mamá de Michelle Salas y lo que ha hecho por ayudar a sus dos hijas.

Incluso, la inspiración de la actriz no sólo vino de los videos, sino también de las opiniones de otros, pues recordó que Stephanie “es una mujer muy amada, muy querida y muy valorada por su gente”.

Por supuesto, dentro de su trabajo como actriz Pilar Santacruz también confesó a Infobae México cómo vivió este proceso de intimidad: “Es un proceso mucho más en soledad y mucho más de ‘ok, tengo todo esto’ entonces me voy a sentar y voy a poner todo esto que ya vi, que ya viví, que ya sentí y lo voy a pasar a través de mí en mi interpretación”.

Además de su actuación en la bioserie del intérprete de Hasta que me olvides, Pilar Santacruz ha sido felicitada no sólo por su actuación, sino también por su parecido con Stephanie Salas, algo que la actriz toma con agradecimiento.

“El parecerte o no a alguien es algo que tiene mucho que ver con tu energía, entonces para mí cuando me dicen ‘te pareces muchísimo’ lo que se traduce en mí es ‘hiciste un gran trabajo actoralmente’ y eso me llena el corazón de gratitud porque que nos parezcamos o no físicamente tiene todo que ver con todo este trabajo y todas estas cosas que yo tuve que mover para dejarla entrar a ella”

DE LA VULNERABILIDAD AL EMPODERAMIENTO; CÓMO EL NARCO TAMBIÉN LA AYUDÓ A CONSTRUIR ESTE PERSONAJE

Años atrás, Pilar Santacruz se unió al spin-off de la éxitosa serie de Telemundo El Señor de los Cielos con el personaje de “Marta”, en dónde no sólo fue testigo del narco, sino que fue víctima del mismo.

Ya que con este personaje la actriz dio vida a una mujer violentada que más tarde fue asesinada y el poder ponerse en los zapatos de una historia totalmente diferente la ayudó a conocer los dos extremos: la vulnerabilidad y el empoderamiento.

En su platica con este medio la actriz detalló que todos sus personajes repercuten tanto en su vida como en otros papeles y aunque inicialmente no relacionó las historias de “Marta” y de “Sophie”, explicó que sí repercuten en todos su trabajos como actriz: “Siempre que haces un personaje se queda algo en ti de ese personaje y yo creo que esa es la magia y la alquimia de ser actor, que entras y nunca te vas con las manos vacías”.

Y el haber tenido la oportunidad de representar a cada una de estas mujeres, en su respectivas series, le dio le abrió las puertas para conocer los dos lados de la vulnerabilidad: “Marta era una mujer muy vulnerada, muy frágil, y de pronto llega Sophie, que es una mujer muy fuerte, muy poderosa, con un discurso muy claro que dar parada desde completamente otro lugar. Entonces pues sí te podría decir que son los dos extremos”, dijo.

Pues dentro de estos dos panoramas Pilar Santacruz experimentó en carne propia la vulnerabilidad desde la fragilidad, con “Marta”, y la vulnerabilidad como empoderamiento, con “Sophie”.

Aunque la experiencia fue totalmente distinta a cualquier otro personaje, pues en Luis Miguel, la serie siempre se sintió vulnerable, pero desde el poder.

“Algo que atesoro de este proyecto es que en todo momento yo me sentí profundamente vulnerable, pero no desde un lugar de fragilidad; una vulnerabilidad desde un lugar de poder, desde un lugar de estar muy a flor de piel en mis emociones y en mis decisiones, pero parada muy en mí”, puntualizó.

Claro que desde esta posición también logró empalizar con todas las mujeres que viven o han vivido experiencias similares a las de “Sophie” y “Michelle”.

