“Con una llamada te manda a la chingad*”: “Escorpión Dorado” presumió en “Venga la Alegría” sus influencias con Ricardo Salinas Pliego

(Foto: @VengaLaAlegria / Twitter)

El “Escorpión Dorado” llegó con su irreverencia y peculiar sentido del humor al foro de Venga la Alegría, donde agarró parejo para lanzar fuertes comentarios hacia los presentadores de este viernes.

Con su personalidad arrolladora, “El Dios del Internet” apareció brevemente en el programa matutino de TV Azteca, donde aprovechó para saludar a viejos amigos como Ricardo Casares y hasta hacer énfasis en la edad de Roger González.

“Me da gusto venir aquí, yo recuerdo que eran como 77 conductores”, bromeó el youtuber en su breve participación al lado de Laura G, Cynthia Rodríguez, William Valdés y Roger González.

Aunque el Escorpión Dorado apareció un breve momento al aire, fuera de cuadro se divirtió al lado del resto del elenco de Venga la Alegría.

Video: @VengaLaAlegria / Twitter.

El influencer entró al desayunador donde le preguntó a Flor Rubio la razón de que todos tuvieran puesta una pijama.

“Es el Día Internacional de la Pijama... el que está mal eres tú”, comentó la periodista al Escorpión Dorado, ya que este acudió con su característica máscara dorada y su ropa.

El influencer respondió que sí lo traía, haciendo referencia a su conocido “peluche en el estuche” y aprovechó para llamar pobre a Flor Rubio porque su desayuno lo tenía en un tupper.

En otro video publicado en las redes sociales de Twitter se le ve interactuar con Laura G y hasta insinuar que tiene muchas influecias con Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca.

“Nos mugrosea cada que puede... vino a pedir chamba”, aseguró la también locutora de radio.

“Ni me digas nada porque con una llamada, mira, así te manda a la chingad*a el Richie, a huevo. Siempre le estamos mensajeando, Ricardo, qué ped* con tus conductores”, concluyó el famoso influencer.

Foto: @VengaLaAlegria / Twitter.

El influencer no quiso revelar las razones de su visita a TV Azteca, pero fue el “Capi” Pérez quien informó que el Escorpión Dorado es su invitado especial, al lado de Roberto Palazuelos, en La Resolana, programa que se transmitirá la noche del próximo domingo.

El personaje encarnado por Álex Montiel lleva años haciendo sus contenidos con gran éxito en YouTube, pero durante los últimos meses ha logrado declaraciones muy llamativas para la opinión pública.

Hace unas semanas paralizó el internet y los programas de espectáculos cuando en su sección El Escorpión al volante, Erik Rubín confesó que tuvo romance con la mismísima Salma Hayek.

“Estaba en estado marihuano y me cayó un bizcochito muy famoso, que ahorita está… bueno, les voy a decir…”, comenzó a recordar el también productor musical, quien reveló que la relación se propició libremente pues los dos estaban solteros.

“Además fue un amorío muy bonito de realmente una noche, ella ni tenía compromisos ni yo tampoco”, dijo entre risas, sin embargo y pese al buen recuerdo, Rubín reveló que después de aquella noche ya no tuvo más contacto con la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz: “Salma es increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver”, recalcó.

Video: PelucheEn ElEstuche / Youtube.

Esta declaración provocó infinidad de reacciones, entre ellas la de Andrea Legarreta, esposa de Erik Rubín: “¡Ay, chicos! ¡En buena onda! No se pongan como investigadores privados como si... ¿qué? (...) Si vieran la entrevista, verán el tono en que lo platicó y era una plática de amigos, de cuates, echando desmadr*. (...) No me vengan con eso, chicos”.

Otras revelaciones polémicas son las que hizo Itatí Cantoral, quien contó que fue acosada por un actor o cuando Roberto Palazuelos confesó que no odia a Eduardo Videgaray.

SEGUIR LEYENDO: