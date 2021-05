“La chilindrina” celebró de manera peculiar el Día del Niño en México

La Chilindrina es un personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves (Foto: captura de pantalla Instagram/@lachilindrina_oficial)

Este viernes 30 de abril ‘La Chilindrina’ abrió un espacio en vivo dentro de su cuenta de Instagram para mandarle saludos a sus fans con motivo del Día del Niño.

Aunque esta niña pecosa de suéter rojo es un personaje mexicano, gran parte de los comentarios provenían de sus seguidores brasileños, y es que Maria Antonieta de las Nieves hizo popular a ‘La Chilindrina’ en varios países de América Latina.

Durante su transmisión sus seguidores comentaban repetidas veces para ser tomados en cuenta, el primero que se enlazó en el en vivo fue el líder del club de fans de este personaje en Brasil, el nombre de esta agrupación de seguidores está en portugués y se llama Chiquinha - Fã Clube, en este idioma el personaje de ‘La Chilindrina’ se pronuncia “Chiquiña”.

La Chilindrina hablando con el representante de su club de fans en Brasil (Foto: captura de pantalla Instagram/@lachilindrina_oficial)

‘La Chilindrina’ mencionó que el presidente de este club de fans es su representante cuando ella viaja a Brasil. Muchos de sus seguidores aprovecharon la ocasión para saludar a esta niña que aparecía en El Chavo del 8, algunos de los mensajes de esa transmisión fueron los siguientes: “gracias por tantas horas de alegría y diversión en la infancia”, “te amo Chilindrina” y “gracias por darnos este espacio, te amamos”.

Después algunos fans tuvieron la oportunidad de enlazarse en video con ella, uno de ellos era originario de Chile e incluso compartió espacio con su mamá durante la llamada, la mujer se dijo emocionada y conmovida por estar hablando con su ídola.

Otro de los seguidores apareció con cubrebocas y se lo quitó durante unos segundos, también llevaba uniforme de enfermero y le platicó a ‘La Chilindrina’ que trabajaba en un hospital, por lo que ella reconoció la labor médica del personal durante la pandemia de COVID-19.

Cuando este personaje leyó que muchos de sus seguidores pertenecían a otros países mencionó lo siguiente “ese es el regalo más grande que me han hecho, tener amiguitos en todo el mundo”.

Uno de sus fans apareció con su mamá (Foto: captura de pantalla Instagram/@lachilindrina_oficial)

Aunque no tuvo la suerte de charlar con ella en video, la comediante brasileña Tata Werneck sí recibió un saludo de parte de ‘La Chilindrina’, esta actriz es muy reconocida en su país y su público sabe que la niña de suéter rojo es su mayor inspiración.

Ella pidió varias veces enlazarse e incluso algunas personas intentaron solicitarlo, pero no fue posible pues había mucha gente comentando.

En algún punto de la transmisión ‘La Chilindrina’ mencionó que algún día se iría a vivir a Mérida, Yucatán. También explicó que no tiene un programa de televisión propio porque no tiene la dedicación para ello. Aunque no quería irse e incluso lloró de la manera que la caracteriza, finalmente se despidió de su público cantando Peluchín.

‘La Chilindrina’ se refiere a María Antonieta de las Nieves como su mamá. Esta actriz publicó en sus historias temporales de Instagram una foto de cuando era una niña pequeña.

Así era Maria Antonieta de las Nieves cuando era pequeña (Foto: captura de pantalla Instagram/@lachilindrina_oficial)

María Antonieta de las Nieves tuvo una guerra de 12 años contra Roberto Gómez Bolaños para obtener los derechos de su personaje.

El problema comenzó cuando quiso hacer un homenaje a Chespirito “les pedí permiso para grabar un disco de homenaje, Qué bonita vecindad, con las canciones de Roberto”, recordó María Antonieta en una entrevista de 2017 con Suelta la Sopa.

Según su relato le autorizaron el proyecto pero en la televisora lo que querían hacer en realidad era que ella firmara un contrato inmenso con el cual le quitarían todos los derechos de su personaje, por lo que la actriz se rebeló y rechazó dicho acuerdo. “Él puso los nombres y nosotros pusimos los personajes”

“Ustedes tienen la primicia de saber que ya gané el pleito contra Televisa y Chespirito. Ya La Chilindrina es mía y no me la puede quitar nadie”, aseguró finalmente en la conferencia de prensa en Lima hacia finales de julio de 2013.

