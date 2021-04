Gustavo Adolfo al Polígrafo (Video: Grupo Imagen)

Actualmente Alfredo Adame está en el ojo del huracán debido a que arrancó su campaña entre gritos, insultos y descalificaciones contra los ciudadanos que le dedicaban claxonazos al candidato a diputado federal. Estos actos generaron críticas por otras personalidades del medio, como es el caso del Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente arremetió contra el actor.

Así lo dio a conocer el presentador de espectáculos durante el programa matutino Sale el Sol, donde se sometió a la prueba del polígrafo. Gustavo Adolfo fue cuestionado de diversos temas, entre ellos si se arrepiente de haber realizado la entrevista con Frida Sofía: “por supuesto que no porque yo no lo dije, yo no he dicho que Guzmán sea un abusador, pero yo creo que se le va a caer el teatro a este señor de una manera impresionante, la siguiente semana viene una cascada de cosas contra Alejandra y Enrique Guzmán”, aseguró el periodista.

Gustavo Adolfo Infante también aseguró que aún no ha revelado toda la información que obtuvo de la entrevista con Frida Sofía; “yo creo que está muy cerca de estallar la bomba hay cosas peores, yo creo que va a caer mucha gente,”. Tras esta respuesta, el presentador dijo que trabajar en el medio periodístico le ha traído consecuencias como ataques y agresiones virtuales en contra de su familia.

“Acabará en la cárcel”: el fuerte pronóstico de Gustavo Adolfo Infante contra Afredo Adame (Foto: Instagram / @envivousatv @CarLon_2020)

En cuanto a Alfredo Adame, el presentador de Imagen Televisión fue cuestionado acerca de si estaría dispuesto a tener un “tiro derecho” contra el candidato a diputado, a lo que respondió: “no me lo voy a aventar porque el señor es un paciente psiquiátrico que necesita una ayuda y si no lo matan un día de estos en la calle por tantas cosas que hace, va acabar en la cárcel”.

Cabe mencionar que ambas personalidades del medio de espectáculos han protagonizado más de un conflicto, siendo uno de los más recientes la filtración de datos privados que Adame hizo de Gustavo Adolfo: “Que se haga viral, que lo suban a redes”, dijo el candidato a diputado por Redes Sociales Progresistas (RSP).

Debido a estos actos, el conductor declaró que interpondría una demanda contra Adame y explicó cómo se originaron sus problemas con el actor: “Él un día me invita a comer con Juan José Duque y me dice ‘el Rey Grupero es un violador, narcotraficante, golpea personas transexuales, pero mañana va a haber una trans en mi casa’, así que mandamos a una reportera y a la hora de la entrevista todo era inventado por Adame”, dijo el periodista por medio de su canal de YouTube.

El pasado sábado 24 de abril, Alfredo Adame agredió verbalmente a un conductor durante un acto de campaña (Foto: Cuartoscuro)

Gustavo Adolfo también adelantó detalles sobre la demanda que planea contra Adame: “Estamos denunciando, yo y Grupo Imagen, ante la plataforma correspondiente la cuenta en la que se divulgó mi número personal. Este tipo de actos no puede quedar impune. Junto con mis abogados procederemos ante la Fiscalía Especializada en Atención a Periodistas y de la Fiscalía General de la República por los delitos de extorsión”

“Además se va a proceder ante el INE y la Fiscalía de delitos electorales en caso de que dicho acto fuese cometido por un candidato político, que sí, es Alfredo Adame. Todo tiene un límite. El señor Alfredo Adame se pasó de la raya. Es su estilo, y lo hace de manera impune y lo voy a denunciar. Ya basta”, agregó Infante sobre Alfredo Adam

A un mes del arranque de las campañas, Adame ha protagonizado otros escándalos como la supuesta malversación de recursos públicos destinados a su campaña y el haber agredido verbalmente a un automovilista el pasado sábado 24 de abril.

