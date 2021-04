Por esta razón Eduardo Yáñez y Martha Figueroa se confrontaron en un bar durante una cena

Los presentadores y el actor recordaron cómo fue la incomoda situación por la que pasaron durante una cena navideña (Foto: Instagram / @eduardoyanezofc)

Eduardo Yáñez, conocido por su fuerte carácter y porque no teme agredir a nadie ni aunque se encuentre frente a cámaras, recordó un malentendido que no había logrado aclarar, debido a que un día las cosas se salieron de control por cómo confrontó a Martha Figueroa para cuestionarle el porqué le cae mal a la presentadora.

En el último episodio de Con Permiso, programa que conducen Pepillo Origel y Martha Figueroa, fue invitado el actor Eduardo Yáñez y recordó el día en que, sin tapujos, preguntó por qué la presentadora no lo apreciaba, a lo que ella respondió que era al contrario. “No me caes nada mal, me caes muy bien, te lo juro por Dios”, dijo Figueroa.

Según relataron, fue en una cena navideña cuando la escena sucedió y tanto el actor como la presentadora tienen sus propias versiones de los hechos: él recuerda que la situación aconteció de forma calma, mientras que Martha dice que fue al contrario, incluso hubo personas que intentaron defenderla.

Eduardo Yáñez aseguró que no fue su intención gritarle a Martha Figueroa (Foto: Instagram / @conpermisotv)

El protagonista de Amores verdaderos, ese día se encontraban en un bar y después de recibir la respuesta de Figueroa, no creyendo lo que le decía, siguió cuestionando su actitud con él, pues aseguraba que en una entrega pasada del mismo programa, Martha y Origel hablaron de él y ella aseguró que Yáñez era una persona que siempre estaba de mal humor, algo en lo que no está de acuerdo.

Por su parte, Martha Figueroa recuerda que el intérprete de Rodrigo en Destilando Amor, se acercó a ella y le gritó, mientras que Origel se retiró, su compañera Cármen Armendáriz decidió quedarse por si el humor del actor empeoraba.

Ya que todo sucedió en un bar, Yáñez asegura que tuvo que alzar la voz para ser escuchado, pero no era su intención gritarle a la presentadora, por lo que aceptó su error. Finalmente aseguró que es una persona de buen humor.

Eduardo Yáñez ha llegado a agredir a diferentes reporteros (Foto: Venga la Alegría /captura de pantalla)

En enero de este año, el histrión fue captado en el Aeropuerto de la Ciudad de México agrediendo al reportero Gabo Cuevas de Venga la Alegría, después de que éste se le acercó con la intención de hacerle unas preguntas respecto al proyecto en el que se encontraba trabajando.

Lamentablemnete, Yáñez no estaba del mejor humor para responder preguntas acerca de rumores y los reporteros acercaron mucho sus micrófonos a él, por lo que apartó a uno de ellos con fuerza y le dijo “tienes que guardar tu distancia”.

En una ocasión anterior, en 2017, sucedió algo parecido. Mientras estaba en una alfombra roja, le dio una bofetada a un reportero después de que este le hiciera una pregunta sobre su hijo y cómo estaba su situación económica, debido a que éste abrió una cuenta para donaciones debido a que aseguraba no tener dinero para reparar su automóvil después de un accidente que sufrió.

Yáñez respondió de forma agresiva y tuvo que enfrentar una demanda por asalto, agresión y causar estrés emocional.

Eduardo Yáñez estrenó su marca de ropa en línea, pero espera regresar a las telenovelas (Foto: Instagram / @eduardoyanezofc)

Actualmente, Eduardo Yáñez no se encuentra trabajando en ningún proyecto dentro del medio artístico debido a las complicaciones en su salud por problemas en los riñones, pero lanzó un emprendimiento con su propia marca de ropa para mujer y hombre.

El actor asegura que actualmente su salud ha mejorado gracias a dos intervenciones médicas y espera regresar a la televisión en cuanto termine sus tratamientos y recuperación.

