“Nada más le hice a la mamad*”: la verdad detrás del “engaño” de Roberto Palazuelos al Escorpión Dorado

Las colaboraciones de Roberto Palazuelos con el “Escorpión Dorado” han causado furor entre los seguidores de ambos, especialmente el encuentro que tuvieron a bordo del jet del empresario y actor famoso por sus frases y actitudes, pero fue el youtuber Álex Montiel quien reveló cómo fue grabar este contenido en el que supuestamente lo engañaron por los derechos de su personaje.

En un nuevo episodio del videoblog de Youtube, La Lata, Álex Montiel, el influencer detrás del “Escorpión Dorado”, reveló cómo fue conversar con el siempre polémico Roberto Palazuelos.

El influencer destacó la amplia disposición del dueño de varios hoteles en Quintana Roo para grabar los contenidos que generaron gran aceptación en sus canalaes digitales; por lo que además lo definió como “intenso” y “apasionado” en sus objetivos.

“Es una persona muy intensa... es un wey súper intenso... una de las cosas que más admiro de Palazuelos es la pasión con la que hace los proyectos. Está trabajando, no sé si todo el tiempo, pero en cada cosa que está planeando contigo le está dando toda su atención, toda su energía, todo su amor, todo. No es un wey que escatima en ‘cómo salga’, no, es súper intenso y está súper clavado en que cada detalle salga ching*n”, reveló el periodista de profesión.

En su anecdotario, Montiel contó que Palazuelos se comprometió tanto con la realización de este video que buscó tener bajo control la mejor iluminación y sonido para que causara la aceptación que finalmente tuvo: 1,7 millón de visualizaciones en menos de dos días.

Pero un momento clave del video titulado “Palazuelos & Escorpión Dorado #Noalvolante, Al aire en un jet rumbo a Acapulco”, fue cuando el empresario mexicano “engañó” al famoso “Dios del internet” por los derechos de su personaje.

“Esto es algo único que se ha hecho para el Escorpión, porque cuando el Escorpión y Palazuelos se unen...”, afirmó el dueño de la marca Papi Palazuelos Brand al regalar a su acompañante una playera negra con un estampado de ambos rodeado de escorpiones y diamantes, con la leyenda “Los dioses se unen”.

Acto seguido, Palazuelos sacó un par de papeles de uno de los maletines. “Ahora lo más importante, fírmale, güey”, dijo con una pluma en mano, al tiempo que le daba los documentos al enmascarado.

“La vamos a vender juntos y vamos a ser socios, es de mi compañía”, aseguró el Diamante Negro, mientras insistía: “Fírmale, papito”.

“¿Cómo que voy a firmar, güey?”, dijo Montiel tomando los papeles. El Escorpión Dorado recordó la situación en la que Gabriel Montiel, mejor conocido como “Werevertumorro”, firmó un par de hojas en blanco y se despidió de su canal en 2018.

Tras insistir en varias ocasión, el Diamante Negro exclamó: “Ahora sí, como este güey ya se chingó, ya firmó, ahora sí hijo de la chingada, soy dueño hasta del pinche programa”.

Este momento causó furor y finalmente fue explicado por Álex Montiel en su reciente anécdotario: “Me había dicho lo del maletín, como me presumió el maletín y al final sacó la sorpresa que mostraba una playera conmemorativa, yo no me enteré de nada de eso”.

“Y me saca un papel y me dice ‘fírmale ahí' y yo dije ‘no, ni madres’. Lo aprovechamos para el chiste ‘qué haría el Werever en mi lugar’. Obviamente no firmé, nada más le hice a la mamad*, tengo que leer, aparte los derechos... porque no es lo mismo el Escorpión Dorado en internet que para usarse en shows en vivo”, se sinceró en su canal de YouTube.

“Ese tipo de elementos que él fue aportando estuvieron divertidos”, concluyó el influencer.

