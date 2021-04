De Salma Hayek a Valeria Marín: las famosas que han lucido con orgullo celulitis, estrías y canas

Salma Hayek, Yanet García y Valeria Marín tienen en común que buscan la aceptación de nuestros cuerpos y la belleza natural (fotos: @salmahayek / Instagram - @salmahayek / Instagram - @valmarin_r / Instagram)

Una de las ilusiones más comunes en el medio del espectáculo es que todos los famosos poseen cuerpos perfectos que nunca envejecen. Muchas veces son tomados como el estándar de belleza que se debe seguir y en Internet no pasa mucho tiempo antes de encontrar una fotografía suya donde lucen todos sus atributos físicos.

Sin embargo, ya es sabido que muchas veces se tratan de retoques con Photoshop, de poses convenientes y excelente iluminación. Muchas famosas se han unido a esta verdad, por lo que han tratado de demostrarle a otras mujeres que son tan humanas como ellas y que, por tanto, también tienen uno que otro detalle en el cuerpo que las hace más reales.

Con esta publicación quiso invitar a otros a que no se avergonzaran de sus cuerpos (Captura: Instagram @valmarin_r)

Valeria Marín, una periodista de deportes de 30 años, regularmente es reconocida por su excelente condición física y su belleza. No por nada es una de las participantes confirmadas para El Inframundo, un reality show de resistencia física y mental.

Sin embargo, a pesar de que frente a los reflectores se muestre una imagen impecable de ella, Marín no teme a ser honesta con sus seguidores y otras mujeres. Hace tan sólo unos días, a través de su cuenta de Instagram publicó una foto suya después de entrenar y sin filtros. Esta publicación la acompañó con un poderoso mensaje:

“Sí, les presento la celulitis y mis juanetes. Lo que tú podrías ver cómo potencial de crítica o juicio yo lo veo como agradecimiento. ¿Por qué? Porque estoy sana, porque mis piernas me mantienen firme y me ayudan a dar cada paso. (...) ¿A qué voy con esto?... Si te sirve de algo, quiérete un ching* y más. Acéptate, cuídate y manda todo lo negativo a la chingad*”.

María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y de Ariel López Padilla, también ha destacado en redes sociales por sus constantes fotos donde hay desnudos artísticos. Gracias a ello, María ha tenido muchas oportunidades de explorar su propio cuerpo y aceptar una de las cosas más comunes que le dan a las mujeres: la celulitis.

De lo anterior quiso demostrarle a todas que no debían dejarse engañar por una foto que vieran en redes sociales, puesto que se puede tratar más de una pose adecuada y de iluminación conveniente, que de un cuerpo perfecto:

“Me voy acercando a la luz dura, voy relajando mi cuerpo y vemos cómo se marcan las ‘imperfecciones’... las cuales no son imperfecciones, son parte de mí. Son igual de bonitas que todo lo demás”, dijo María en un video publicado recientemente en su cuenta de Instagram donde mostró su propio cuerpo sin filtros y al natural.

Esmeralda Pimentel quiere que todos dejen de aspirar a estándares de belleza irreales (Captura: Instagram @esmepimentel)

Esmeralda Pimentel, la guapa actriz de Gossip Girl Acapulco, logra robar muchos suspiros por muchos motivos. Uno de ellos serían sus brillantes ojos verdes, pero también por su cuerpo bien mantenido. A pesar de lo anterior dicho, nada impide que la actriz también quiera mostrarse más real frente a todos.

De lo anterior es que también hizo uso de sus redes sociales para mostrar un lado más íntimo de ella. Esmeralda, que apoya la belleza natural y realista, compartió una fotografía suya donde es posible ver sus estrías. En dicha publicación escribió:

“Ser imperfectos es natural. Que el sistema intente convencernos de que no es así y nos esclavicemos persiguiendo ESTÁNDARES DE BELLEZA TÓXICOS, atentando contra la naturaleza de nuestros cuerpos, gastando nuestro dinero, tiempo y energía, y modificándonos al punto de llegar a rechazar lo que somos: ¡NO ES NATURAL!”.

Leticia Calderón está orgullosa de las marcas que el tiempo ha dejado sobre su cuerpo (Foto: Instagram @elhogardelety)

Leticia Calderón, actriz de 52 años, nunca ha temido mostrarse sin maquillaje y sin todos los retoques de una foto típica en redes sociales. De hecho, aunque no ha rechazado del todo la posibilidad de someterse a algún procedimiento estético, Leticia ha hablado de lo orgullosa que está de sus “kilos de más”, de sus canas y de sus arrugas.

Apenas en marzo Leticia compartió una foto suya en redes sociales donde no mencionó nada respecto a la aceptación del cuerpo, pero que era clara al demostrar que no le daba vergüenza mostrar las arrugas de su rostro mientras pasaba unas agradables vacaciones en la playa.

Esta es una de las fotos donde se ven al natural las piernas de Geraldine Bazán (Foto: Instagram @geraldinebazan)

Ya han sido varias las ocasiones en las que Geraldine Bazán comparte fotos suyas en bikini. En algunas de esas imágenes es posible ver sus piernas y no cuesta nada de trabajo reconocer algunas marcas en ellas. Ya en una ocasión han criticado duramente a Bazán por “desperfectos” en su cuerpo y una vez quiso defenderse de estos comentarios:

“¡Órale, dense vuelo! Tengo muchos defectos... ‘Flaca’ para algunas, ‘gorda’ para otras. Celulitis, flacidez, etc., etc... ¡Sí, claro! Soy mujer, no soy perfecta. (Soy una) orgullosa madre de dos (niños), pero lo más importante es que soy feliz con lo que soy, cómo estoy y lo que tengo”, escribió en una foto de cuenta de Instagram donde posa en bikini.

De ahí en adelante ha seguido compartiendo algunas fotos, donde en varias de ellas se pueden ver sus piernas al natural y sin retoques. Mismas que Bazán muestra con mucha confianza en sí misma y con una enorme sonrisa.

Yanet García mostró sus estrías con orgullo (Foto: Instagram @iamyanetgarcia)

Yanet García, también conocida como “La chica del clima”, es una despampanente modelo e influencer fitness que desde que empezó su carrera en televisión llamó la atención por su voluptuosa figura. Sin embargo, aunque siempre es vista por su imponente atractivo físico, Yanet tampoco esconde que tiene una que otra marca en el cuerpo.

Ya en ocasiones anteriores ha mostrado su piel sin retoques, ni con filtros. Prueba de ello es una fotografía suya donde posa en ropa interior y muestra unas cuantas estrías que tiene en sus glúteos: “Tú eres hermosa tal como eres”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación en Instagram.

Salma Hayek parece enamorada de sus canas (Captura: Instagram @salmahayek)

La querida actriz de talla internacional, Salma Hayek, ha sabido cómo mantenerse a pesar del paso de los años. Quien entre a sus redes sociales podrá encontrar varias fotos de ella con vestidos que marcan sus curvas o con bikinis que muestran mejor sus atributos.

De cualquier modo, Salma también ha sido honesta sobre su edad y es que no hay que olvidar que la veracruzana tiene 54 años y el tiempo ha pasado factura en ella. Más que temerle a esto, no obstante, Salma lo reconoce con orgullo y en muchas ocasiones ha compartido esto con sus seguidores.

En su perfil también hay varias fotos de ella donde muestra sin temor alguno sus canas en el cabello y lo toma como algo natural. “Orgullosa de mis canas”, ha llegado a escribir la actriz.

